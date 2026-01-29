Benaguasil celebra la mejora del mercado laboral y el crecimiento de población

Benaguasil continúa registrando una evolución positiva en materia de empleo y población. La tasa de desempleo del municipio se ha reducido hasta el 11,42 %, tras pasar de 804 personas desempleadas en diciembre de 2024 a 722 en diciembre del año pasado. En total, 82 vecinos han accedido a un puesto de trabajo durante este periodo. Los datos, publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), confirman una tendencia descendente del paro que consolida la mejora del mercado laboral en la localidad.

Por sexo, el desempleo sigue siendo mayor entre las mujeres, con 421 paradas, frente a los 301 hombres registrados. En cuanto a los grupos de edad, el menor número de personas desempleadas se da entre los menores de 25 años, con 48 casos. En la franja de 25 a 44 años se contabilizan 257 personas en paro, mientras que el grupo de mayores de 45 años concentra el mayor número, con 417 desempleados.

Por sectores, a fecha 31 de diciembre de 2025, el sector servicios es el que registra un mayor volumen de desempleo, con 494 personas, seguido de la industria, con 109, y la construcción, con 67.

Desde el Ayuntamiento de Benaguasil valoran "muy positivamente estos datos" y han señalado que “la reducción del paro demuestra que las políticas municipales y la colaboración con otras administraciones están dando resultados”. Asimismo, han afirmado que “seguiremos impulsando iniciativas de empleo y formación para facilitar el acceso al mercado laboral y mejorar la calidad del trabajo en el municipio”.

Crecimiento de población

En paralelo a la mejora del empleo, Benaguasil continúa creciendo en población. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el municipio alcanzó en diciembre de 2025 los 12.688 habitantes, de los cuales 6.269 son mujeres y 6.399 hombres, lo que supone un aumento de 575 empadronados en el último año.

Desde el consistorio destacan que “el crecimiento demográfico confirma que Benaguasil es un municipio atractivo para vivir, con servicios adecuados, buenas infraestructuras, calidad de vida y presión fiscal contenida que responde a las necesidades de la ciudadanía”, y han reiterado su “compromiso de seguir trabajando para consolidar este desarrollo positivo a la vez que se van a aplicar medidas de mejoras en materia de limpieza, mantenimiento urbano y seguridad”.