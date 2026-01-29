Lola Celda tras dos décadas de alcaldesa en Marines: "Queríamos mantener esa esencia de pueblo, pero con todos los servicios"

Lola Celda deja la alcaldía de Marines tras más de dos décadas en el cargo. Lo hace para cumplir con el pacto de gobierno alcanzado entre el PSPV-PSOE y Compromís en las elecciones municipales de 2023. Así, a partir del 1 de febrero Juan Romero será el nuevo alcalde de la localidad hasta que se celebren los próximos comicios en el año 2027, y Celda pasará a ser teniente de alcalde.

Marines es una pequeña localidad de Camp de Túria, que actualmente llega a los 2.100 habitantes y que se enfrenta a grandes retos como el déficit del transporte público, con falta de consexión con el área metropolitana de València, o la vivienda, pero que ha "crecido de forma sostenible" y se ha adaptado a los nuevos tiempos con los "servicios necesarios". Celda repasa con Levante-EMV estos más de veinte años como alcaldesa.

Entró en el Ayuntamiento de Marines como concejala en el año 1996 y de 1998 a 1999 fue alcaldesa por primera vez ¿cómo fue esa primera experiencia y cómo has compaginado tu labor profesional con la política?

Primero, debo decir que soy funcionaria de carrera y casi siempre he compaginado el trabajo en un instituto de secundaria con el ayuntamiento, dedicando las tardes (de 4 a 9 de la noche) a la labor de concejala, una tarea que realizamos sin recibir retribución económica. Al principio me sentía una "novata", recuerdo que el primer día la secretaria del consistorio me dejó un montón de papeles y me dijo que me correspondía abrir el correo. Era una época muy diferente, sin redes socialesni firma electrónica, donde todo requería presencia física y firmas personales.

Del 1999 al 2003 estuve en la oposición, lo que me permitió retomar y continuar mis estudios, los cuales había tenido que abandonar años atrás. Durante estos años, siempre tratamos de tener una actitud de oposición constructiva dentro del propio ayuntamiento.

¿Con qué situación se encontró el equipo de gobierno al asumir la alcaldía en 2003?

Fue una época muy difícil. En 2003 nos encontramos con facturas en los cajones y sin reconocimiento de crédito. Tuvimos que realizar un reconocimiento judicial de 17 millones de pesetas por gastos que se habían pagado sin consignación presupuestaria, algo que sucede también en otros ayuntamientos cuando se prioriza el gasto corriente y las fiestas, porque es lo que la gente más ve y valora. Además, enfrentamos problemas graves con el personal y con la gestión de basuras. En la primera legislatura me pasó como ahora, no fuimos el partido más votado e hicimos un pacto con Esquerra Unida.

Logros en la alcaldía

Uno de sus objetivos principales ha sido la calidad de vida. ¿Qué servicios se han conseguido a lo largo de los años?

Queríamos un pueblo tranquilo, sin grandes crecimientos urbanísticos y que mantuviera esa esenciade pueblo, pero con todos los servicios necesarios. Nos enfocamos en rehabilitar edificios públicos para que respondieran a las necesidades de la población. Entre ellos destacan la Escoleta Infantil, transformamos una guardería privada deficitaria en una escuela infantil pública que este año cumple 20 años. Tenemos 40 plazas cubiertas, todo con niños y niñas de Marines, con personal propio del ayuntamiento.

Otro de los logros ha sido consolidar la atención a los mayores con el Aula de Respiro, que empezó con un usuario y hoy cuenta con 26 usuarios y profesionales a cargo del ayuntamiento. Además, queremos dar un próximo paso, instalar un comedor social en este espacio. Además, se han creado ocho pisos tutelados donde tienen cabida familias monoparentales o familias vulnerables que han tenido dificultades.

Además, recientemente invertimos más de 700.000 euros en rehabilitar el colegio público. También hemos mejorado el polideportivo con césped artificial, una piscina acondicionada y estamos trabajando para cubir la pista y tener un pabellón.

Marines tiene la particularidad de contar con núcleos dispersos. ¿Cuál es la situación actual de Marines Viejo y la urbanización El Romeral?

Es un reto complejo porque los servicios principales están en el núcleo urbano. Por una parte, en Marines Viejo, que viven unas 100 personas y está a 12 kilómetros de Marines, hemos trabajado en consolidar el abastecimiento de agua, construir una depuradora y mejorar el alumbrado y la recogida de basuras.

Por otra parte, en El Romeral hay entre 200 y 250 personas empadronadas, está a 2,5 kilómetros de Marines y es una urbanización heredada sin urbanizar. Estamos trabajando en la renovación de las redes de agua y el proyecto de asfaltado y alumbrado, lo cual es costoso porque debe ir a cargo de los vecinos al ser una mejora en sus propiedades. Actualmente, estamos construyendo una vía ciclopeatonal para unir este núcleo con Marines y facilitar la movilidad sin depender tanto del coche.

Vista aérea del núcleo urbano de Marines. / L-EMV

Además de alcaldesa, has sido presidenta de la Mancomunitat de Camp de Túria y es diputada provincial. ¿Cómo se gestionan tantas responsabilidades?

Con mucho esfuerzo personal y el apoyo de mi familia. Cuando llegué a la Mancomunitat en 2015, estaba desolada y a punto de desaparecer con un presupuesto de apenas 200.000 euros; había gente que no creía en este proyecto y logramos recuperarla y crear nuevos servicios para vertebrar el territorio. He compaginado siempre estas funciones con mi trabajo o con liberaciones parciales según la etapa. Mi motivación es la vocación de servicio público; no me molesta tener el teléfono abierto las 24 horas o que los vecinos vengan a mi casa a preguntarme algo.

De cara a las elecciones municipales de 2027, ¿tienes intención de volver a presentarte como candidata del PSPV-PSOE en Marines?a

Aún no se sabe, pero si me preguntas, no estoy cansada, me gusta mucho la administración y conozco muy bien mi ayuntamiento. No soy una alcaldesa de despacho, soy muy de conocer cada queja vecinal y detalle. Sin embargo, la decisión de presentarse no es individual, sino que se toma de forma consensuada con el grupo valorando qué es lo mejor para el pueblo. Cuando se acerque la fecha lo sabremos.

Tras el pacto de gobierno con Compromís, ¿qué papel va a ejercer ahora en el ayuntamiento?

En esta nueva etapa, seré la primera teniente de alcalde, llevando las áreas de urbanismo y comunicación, mientras que el compañero de Compromís- Juan Romero- asumirá la alcaldía tras el pacto.

Para concluir, ¿hay algún mensaje que consideres vital para el futuro de Marines?

Es fundamental que las administraciones superiores se impliquen más. Recientemente, la Generalitat Valenciana ha recortado ayudas para contratación, lo que afecta directamente a nuestras brigadas. La última nos quitaron fue la brigada Emerge, que es la que nos ayuda a mantener el perímetro de Marines Viejo limpio en prevención de incendios forestales y yo creo que es una mala política y es una mala praxis para los ayuntamientos.

Los pueblos pequeños somos los custodios del territorio y no se nos puede medir solo por el coste; mantener Marines vivo es una inversión en el territorio que evita el abandono. Pedimos que se tome conciencia de que, para nosotros, 100.000 euros permiten contratar una brigada todo un año, algo que en una ciudad grande es un dinero insignificante.