El Ayuntamiento de Llíria impulsará la transformación urbana con la Agenda de Reconstrucción y fondos europeos

El Ayuntamiento de Llíria ha aprobado, en su última sesión plenaria, la ‘Agenda Urbana de la Reconstrucción: Llíria recupera el ritmo’, un documento estratégico que marcará la hoja de ruta del municipio en los próximos años y que permitirá captar hasta 9 millones de euros de financiación europea entre 2026 y 2029.

Este instrumento se suma a los más de 3 millones de euros ya conseguidos desde 2023 para proyectos de recuperación patrimonial y urbana, como la rehabilitación de las termas romanas o la intervención en el solar de Bañuls, consolidando una línea de trabajo basada en la planificación, la captación de fondos y la transformación progresiva de la ciudad.

El alcalde de Llíria, Paco Gorrea, ha destacado que esta agenda “no es un documento teórico, es una herramienta real para mejorar Llíria, pensada con visión de futuro y con proyectos concretos que inciden en la calidad de vida de las personas”.

La Agenda Urbana de la Reconstrucción no nace de la nada. Llíria ya contaba con una Agenda Urbana propia, alineada con la Agenda Urbana Española y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), hecho que ha permitido al municipio estar preparado para optar a financiación europea cuando se han abierto nuevas oportunidades.

Según Gorrea, “los proyectos no llegan por casualidad. Llegan cuando hay trabajo previo, equipos técnicos solventes y una voluntad clara de gobernar pensando en el medio y el largo plazo, no en la inmediatez”.

Proyectos concretos para transformar la ciudad

El Plan de Actuación Integrado (PAI) incluido en la Agenda se centra en la recuperación, reconstrucción y relanzamiento, e incorpora actuaciones como la transformación de espacios clave como la plaza Major, el desarrollo del Foro de la Música, la creación de refugios climáticos y medidas para hacer frente a temperaturas extremas, líneas de ayuda a pymes y comercio local, la puesta en valor del recinto ferial, y la mejora de equipamientos y espacio público.

Todas estas actuaciones tienen un hilo conductor claro: el potencial de Llíria como ciudad cultural, patrimonial y musical, reforzando su identidad como Ciudad Creativa de la Música por la Unesco.

“No es casual que el proyecto lleve por título ‘Llíria recupera el ritmo’, una metáfora de la recuperación urbana, social y económica del municipio a partir de aquello que lo hace único”, ha manifestado el alcalde.

Papel clave de los equipos técnicos municipales

La concejala de Medio Ambiente y Fondos Europeos, Consuelo Morató, ha querido poner en valor el trabajo interno del ayuntamiento ya que “esta agenda es el resultado de un gran trabajo colectivo, con personal técnico de diferentes departamentos que han aportado conocimiento, rigor y vocación de servicio público”.

Morató ha subrayado que “mantener una técnica de Fondos Europeos con recursos propios ha sido una decisión estratégica, que hoy permite a Llíria optar a millones de euros en inversiones europeas y continuar avanzando en un modelo de ciudad más sostenible y cohesionada”.

Planificar el futuro, paso a paso

Desde el consistorio se quiere remarcar que la transformación urbana requiere tiempo, planificación y constancia. “Transformar una ciudad no es cosa de un día, pero sí de un proyecto claro y sostenido en el tiempo”, ha concluido Paco Gorrea, quien ha insistido, al igual que la concejala de Fondos Europeos, que esta agenda “no lo resuelve todo, pero es una herramienta clave para captar inversiones, generar oportunidades y continuar avanzando”.

Noticias relacionadas

Con la aprobación de la Agenda Urbana de la Reconstrucción, Llíria consolida una línea de trabajo que tendrá que continuar en el tiempo, basada en la planificación, la captación de fondos y una visión de ciudad pensada para las generaciones presentes y futuras.