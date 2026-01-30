El Pont Vell de Riba-roja recuperará su valor histórico y conectará con el camí de les Ànimes

Riba-roja de Túria continua con la reconstrucción de uno de sus elementos históricos más afectados por la dana, el Pont Vell. Si el Gobierno de España ya anunció en julio que este es uno de los puentes que su rehabilitación está asumida íntegramente por el Ministerio de Transportes, con 1,5 millones de euros, ahora el alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, y la concejal de Urbanismo, Teresa Pozuelo, se reunen con los responsables técnicos de la Demarcación de Carreteras de la Comunitat Valenciana para tratar los avances en la obra.

"La coordinación entre ambos organismos es permanente y desde la Demarcación se han comprometido a valorar e incorporar las propuestas de mejora planteadas por el consistorio y que van ligadas al máximo respeto posible a este elemento patrimonial de gran valor y la incorporación de elementos con cierta reminiscencia a su origen", expresan desde el ayuntamiento.

Mejorar conexiones y accesibilidad

Así, la rehabilitación del puente, que data de mediados del siglo XVI, contempla no solo su restauración, sino la conexión peatonal con el camí de les Ànimes, mediante una estructura metálica, recuperando su valor histórico ligado al tránsito de carros y mercancías al mismo tiempo que mejora la accesibilidad.

Permitirá, además, su unión con el futuro bulevar que partirá de la rotonda de las Escoletas Municipales conectando con ciclo-peatonales el río con las urbanizaciones de la zona oeste, Masía de Traver y València la Vella y la zona norte.

Imagen del Pont Vell de Riba-roja en julio de 2025. / S. G.

Gran valor histórico y patrimonial

El origen del Pont Vell se remonta al año 1548, construido para conectar el casco urbano con el norte del término municipal, donde se asentaban numerosos campos de cultivo. Así, el puente permitía salvar el cauce del río Túria y conectar con los municipios colindantes.

La importancia de este puente histórico es tal que es el más antiguo entre València y Ademuz, con un valor económico, geoestratégico y social clave en el desarrollo de la localidad. También servía como paso de rebaños a través de la Cañada Churra, que discurría entre las sierras de Gúdar y Javalambre hacia el Pla de Quart y la Ribera.