Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Transporte metropolitanoÁlvaro AlbeloaIncendio TorrentAlquiler bicicletasHoteles ValenciaVentajas VWRegistro patinetesOpinión Alfons Cervera
instagramlinkedin

L’Eliana aprueba bonificaciones fiscales para promover la construcción de vivienda de protección oficial

La modificación de la ordenanza fiscal, aprobada por el pleno, busca facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes del municipio

Pleno del 29 de enero del Ayuntamiento de l'Eliana.

Pleno del 29 de enero del Ayuntamiento de l'Eliana. / Ayuntamiento de l'Eliana

S. García

L'Eliana

El Pleno del Ayuntamiento de l’Eliana celebrado este jueves 29 ha aprobado provisionalmente, con los votos a favor de PSPV-PSOE, Compromís-Acord per Guanyar y Partido Popular y la abstención de Vox, la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), con el objetivo de introducir una nueva bonificación fiscal vinculada a la promoción de vivienda protegidaen el municipio.

La modificación establece una bonificación del 50 % en la cuota del impuesto para las construcciones, instalaciones u obras destinadas a viviendas de protección oficial, condicionada a que las personas promotoras figuren inscritas en el Registro Municipal de Demandantes y Oferentes de Vivienda Pública, cuya apertura para nuevas inscripciones se podrá realizar próximamente.

El alcalde, Salva Torrent, ha señalado que esta medida "busca impulsar la promoción de vivienda protegida y facilitar el acceso a la ciudadanía elianera ante el problema del precio que afecta, especialmente, a la juventud".

Noticias relacionadas

Próximas actuaciones

La sesión ha servido también para aprobar una modificación de créditos que permitirá dotar de financiación, por un importe total de 345.500 euros, a actuaciones prioritarias como la rehabilitación del trinquet municipal, la fachada del pabellón polideportivo, la reforma del Hogar de los Jubilados, la renovación de la fuente de la plaça País Valencià, actuaciones en la Torre del Virrey y la chimenea de la Fábrica de Hielo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet anuncia un diluvio y activa la alerta roja en España: los avisos aislan la provincia de Valencia por la borrasca Joseph
  2. Muere el cómico Fernando Esteso en el hospital La Fe de València
  3. La Aemet confirma cuándo llegará a Valencia lo peor del vendaval de viento que trae la borrasca Kristin: estas serán las zonas más afectadas
  4. La falta de recursos inclusivos obliga a un niño con discapacidad a quedarse en casa y sin clase
  5. La borrasca Kristin trae nieve a Valencia y complicaciones en algunas carreteras
  6. Valencia deberá esperar: los trenes de Cercanías se destinan primero a Madrid y Barcelona
  7. Lluvias y viento: El pronóstico de Aemet para Valencia este domingo
  8. El PSPV denuncia que la mujer expulsada de un mitin por insultar a Pedro Sánchez es una concejala valenciana del PP

L’Eliana aprueba bonificaciones fiscales para promover la construcción de vivienda de protección oficial

L’Eliana aprueba bonificaciones fiscales para promover la construcción de vivienda de protección oficial

Llíria invierte en urbanizaciones: balance positivo de diez años en infraestructuras y servicios

Llíria invierte en urbanizaciones: balance positivo de diez años en infraestructuras y servicios

Juan Romero ya es alcalde de Marines

Juan Romero ya es alcalde de Marines

Compromís releva al PSPV en la alcaldía de Marines

Compromís releva al PSPV en la alcaldía de Marines

La víctima del teniente de la Guardia Civil detenido por violación y maltrato estaba convencida de que "me mataría"

La víctima del teniente de la Guardia Civil detenido por violación y maltrato estaba convencida de que "me mataría"

El Ayuntamiento de Llíria impulsará la transformación urbana con la Agenda de Reconstrucción y fondos europeos

El Ayuntamiento de Llíria impulsará la transformación urbana con la Agenda de Reconstrucción y fondos europeos

El Pont Vell de Riba-roja recuperará su valor histórico y conectará con el camí de les Ànimes

El Pont Vell de Riba-roja recuperará su valor histórico y conectará con el camí de les Ànimes

Benaguasil celebra la mejora del mercado laboral y el crecimiento de población

Benaguasil celebra la mejora del mercado laboral y el crecimiento de población
Tracking Pixel Contents