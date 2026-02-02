L’Eliana aprueba bonificaciones fiscales para promover la construcción de vivienda de protección oficial
La modificación de la ordenanza fiscal, aprobada por el pleno, busca facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes del municipio
S. García
El Pleno del Ayuntamiento de l’Eliana celebrado este jueves 29 ha aprobado provisionalmente, con los votos a favor de PSPV-PSOE, Compromís-Acord per Guanyar y Partido Popular y la abstención de Vox, la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), con el objetivo de introducir una nueva bonificación fiscal vinculada a la promoción de vivienda protegidaen el municipio.
La modificación establece una bonificación del 50 % en la cuota del impuesto para las construcciones, instalaciones u obras destinadas a viviendas de protección oficial, condicionada a que las personas promotoras figuren inscritas en el Registro Municipal de Demandantes y Oferentes de Vivienda Pública, cuya apertura para nuevas inscripciones se podrá realizar próximamente.
El alcalde, Salva Torrent, ha señalado que esta medida "busca impulsar la promoción de vivienda protegida y facilitar el acceso a la ciudadanía elianera ante el problema del precio que afecta, especialmente, a la juventud".
Próximas actuaciones
La sesión ha servido también para aprobar una modificación de créditos que permitirá dotar de financiación, por un importe total de 345.500 euros, a actuaciones prioritarias como la rehabilitación del trinquet municipal, la fachada del pabellón polideportivo, la reforma del Hogar de los Jubilados, la renovación de la fuente de la plaça País Valencià, actuaciones en la Torre del Virrey y la chimenea de la Fábrica de Hielo.
