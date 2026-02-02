Juan Romero (Compromís) toma el relevo de Lola Celda como alcalde de Marines

El Ayuntamiento de Marines ha celebrado esta mañana el pleno de toma de posesión que acredita a Juan Romero (Compromís) como nuevo alcalde del muncipio del Camp de Túria. Este hecho se produce como consecuencia del pacto de gobierno entre el PSPV-PSOE y Compromís en las elecciones municipales de 2023, por el que Lola Celda renunció a la alcadíatras más de dos décadas en el cargo.

Así, Juan Romero toma la vara de mando hasta que se agote la legislatura en el año 2027. A partir de ahora, Romero será el alcalde de Marines y asumirá las áreas de Agricultura, Medio Ambiente y Participación Ciudadana; Celda por su parte tendrá las delegaciones de Hacienda, Urbanismo, Comunicación y Patrimonio y será la primera teniente alcalde.

Juan Romero y Lola Celda con la vara de mando de alcaldía / L-EMV

Manuela Castellano, segunda teniente alcalde continuará con sus áreas de Servicios Sociales, Sanidad, Igualdad, Educación y Cultura. Por su parte, la tercera teniente alcalde y responsable de Juventud, Deportes y Fiestas seguirá siendo Noelia Sánchez y Vicente Sanchís continuará con la delegación de Obras y Servicios.

"Asumo con ilusión el reto de ser el alcalde de Marines. Vamos a continuar apostando por las personas y poniendo en práctica políticas de izquierdas, políticas progresistas que beneficien a los vecinos y vecinas de Marines", ha explicado el alcalde del municipio, Juan Romero.

Celda, teniente de alcalde

Por su parte, la exalcaldesa Celda manifestó el día que presentó la renuncia que "ha sido un honor ser la alcaldesa de mi pueblo todos estos años. He luchado, con mi equipo de gobierno, por mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Marines. A partir de ahora, seguiremos trabajando en políticas progresistas que sigan poniendo a las personas en el centro de las decisiones".

Celda, que fue alcaldesa por primera vez en el periodo 1998-199 y después del 2003 al 2026, pasa a ser teniente de alcalde en esta nueva etapa, llevando las áreas de urbanismo y comunicación.

Equipo de gobierno de Marines / L-EMV

Sobre si en las elecciones municipales de 2027 volverá a ser la candidata socialista, Lola Celda expresa en declaraciones a Levante-EMV que "aún no se sabe, pero si me preguntas, no estoy cansada, me gusta mucho la administración y conozco muy bien mi ayuntamiento. No soy una alcaldesa de despacho, soy muy de conocer cada queja vecinal y detalle. Sin embargo, la decisión de presentarse no es individual, sino que se toma de forma consensuada con el grupo valorando qué es lo mejor para el pueblo. Cuando se acerque la fecha lo sabremos".