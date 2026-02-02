Llíria invierte en urbanizaciones: balance positivo de diez años en infraestructuras y servicios

El Ayuntamiento de Llíria hace recuento de una década de inversiones en las urbanizaciones del municipio. La concejala de Urbanizaciones, Mª Cruz García, ha presentado un balance “muy positivo de los últimos diez años de trabajo e inversiones en las urbanizaciones del municipio de Llíria, un periodo marcado por la transformación urbana de estas zonas con actuaciones en infraestructuras, servicios básicos y espacios públicos, con el objetivo de mejorar la calidad de vida del vecindario”.

Durante esta década, ha añadido García, “se ha avanzado en la adaptación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para mejorar las instalaciones auxiliares y cierres de parcelas, así como se han impulsado proyectos clave para mejorar los accesos y las infraestructuras, como las actuaciones realizadas en el Prat y Puig-i-Lis (cerca de 500 mil euros), la repavimentación en Jardí de Lauro, el nuevo Camí de la Contienda entre Vall de Llíria, Edeta y Xelardo-Xelvaneta (201 mil euros), así como un proyecto piloto de alumbrado solar a paradas de bus y puntos de recogida selectiva”.

Además, se ha colaborado en varias urbanizaciones como Pitillo 50, Caramello, Montaragó y Camp de Llíria para la adecuación de viales. También se ha apostado por unos servicios públicos más eficientes, con un nuevo servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, el aumento de contenedores selectivos previsto para 2026, la regularización de la recogida de poda y una reducción del 13 % de la tasa de residuos en 2026, dentro de un contrato global de limpieza y residuos valorado en 17 millones de euros.

Movilidad y servicios

En materia de movilidad y servicios, se ha puesto en marcha un nuevo servicio de bus a demanda (TAD), con una inversión de 2 millones de euros, la instalación de nuevas marquesinas y una renovación de la señalética en las urbanizaciones. Además, está prevista la ejecución de obras de pavimentación y alumbrado público en Jardí de Lauro para finalizar el PAI, así como pozos filtrantes en El Secanet para mejorar el drenaje.

En cuanto a las infraestructuras básicas, la concejala de urbanizaciones ha afirmado que “se han impulsado nuevas conducciones generales de agua potable en la zona noroeste, con una inversión de 1 millón de euros, y se está tramitando un convenio en la EPSAR para llevar adelante los colectores generales de saneamiento por valor de 2,4 millones de euros en las urbanizaciones del Caramello, San Gerardo, Safareig y Regalón.

En el ámbito del alumbrado público, se ha realizado el cambio a tecnología LED en las urbanizaciones Montejarque, Xelardo, Vall de Llíria, Edeta, Verger de Sant Miquel y Puig-i-Lis, así como la renovación y ampliación de farolas a San Gerardo, contribuyendo a un sistema más eficiente y sostenible.

Procesos de urbanización

Actualmente, varias zonas residenciales ya han finalizado sus procesos de urbanización, como Verger de Sant Miquel, Edeta, Xelardo y Puig-i-Lis, mientras que otras como La Sima se encuentran en fases finales o pendientes de trámites concretos. También se han desarrollado proyectos de alcantarillado mediante contribuciones especiales en zonas como Sant Vicent, Monteblanco y breve en la Xelvaneta.

De cara al futuro, el ayuntamiento continúa avanzando en nuevos proyectos estratégicos, como la reurbanización y dotación de alcantarillado a todo el entorno de Sant Vicent que cuenta con colectores generales.

La concejala destaca que las urbanizaciones “son un barrio más de nuestra ciudad” y subraya que este trabajo sostenido “refleja un compromiso firme con la modernización, la equidad territorial y la mejora continua de los servicios públicos para todo el vecindario”.