Riba-roja registra un aumento del 11,5 % en la contratación laboral entre 2024 y 2025

Riba-roja de Túria aumentó en un 11’5 % la contratación laboral registrada en la localidad a lo largo de los dos últimos años al pasar de los 15.049 contratos contabilizados en 2024 a los 16.775 contratos registrados en el ejercicio correspondiente a 2025, es decir, un aumento de 1.726 contrataciones registradas en el tejido económico productivo local.

La mejoría experimentada durante los últimos años en la contratación laboral ha sido progresiva con el paso del tiempo, especialmente evidente desde el año 2023 cuando los contratos registrados por las administraciones públicas detectaron un incremento en 408 personas en total, al pasar de los 14.641 contratos que se llevaron a cabo en el ejercicio de 2023 a los 15.049 correspondientes al año 2024.

Más de 2.100 contratos nuevos en dos años

De esta forma, el incremento de esta magnitud contabilizada por la entidad autonómica Labora, dependiente de la Generalitat Valenciana, alcanza los 2.134 contratos que se han realizado más entre los ejercicios de 2023 y el año 2025, al pasar de los citados 14.641 a los 16.775 contratos entre ambos periodos. Además, esta tendencia se puede observar en los periodos finales de cada uno de los últimos años.

Las estadísticas de Labora trazan, en el caso de Riba-roja de Túria, un aumento en el último mes de cada uno de los tres ejercicios analizados, de forma que de los 944 contratos que se contabilizaron en el año 2023 se pasó a los 1.026 contratos que se realizaron en el ejercicio de 2024 y, finalmente, los 1.171 contratos que se rubricaron el pasado mes de diciembre de 2025.

El análisis de los últimos años detalla, también, los contratos de formación que se llevan a cabo en el tejido productivo y económico de Riba-roja de Túria, de forma que durante el ejercicio de 2024 se realizaron un total de 62 contratos de formación mientras que, en el ejercicio posterior, se volvieron a llevar a cabo otros 48 contratos de formación. Cabe recordar que ha sido durante los pasados ejercicios cuando se han registrado este tipo de contratos.

Descenso del desempleo en 133 personas en 2025

Los datos dados a conocer por la Generalitat Valenciana certifican una mejora notable, además, en términos de desempleo en Riba-roja de Túria que ha terminado el ejercicio de 2025 con 133 parados menos, al pasar de las 1.289 personas desempleados en el mes de enero a los 1.156 parados registrados en el mes de diciembre del pasado año, en consonancia con las cifras del resto de la Comunitat Valenciana.

El desempleo en Riba-roja de Túria se concentra en el sector de los servicios como primer puesto, seguido del ámbito de la industria, a continuación, le sigue el sector de la construcción y, por último, el sector de la agricultura. En el mismo sentido y con la misma proporcionalidad, se colocan los contratos que se rubrican en la localidad y que se detallan mes a mes en el municipio.

El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha afirmado que estas cifras “corresponde a una tendencia que de forma progresiva y constante se está experimentado en nuestro municipio desde hace unos años, por ello, supone un acicate para continuar en la misma línea desde el equipo de gobierno, con un apoyo decidido hacia el tejido productivo, en especial, la industria, los autónomos, los emprendedores y las pymes”.