CSIF exige una unidad de preingreso en el Hospital de Llíria para aliviar la saturación de Urgencias

El sindicato CSIF exige la creación de una unidad de preingreso, con personal propio e independiente, para aliviar la saturación que sufre el servicio de Urgencias del Hospital de Llíria. La central sindical señala que la escasez de espacio, con 12 camas en la sala de Observación de Urgencias, provoca que los boxes se dupliquen y lleguen a instalarse pacientes en el pasillo. CSIF también insta a reforzar la plantilla.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) advierte de la “grave sobrecarga asistencial continuada” en el servicio de Urgencias, un hecho que “se mantiene durante meses” y que supera “de forma reiterada la capacidad estructural, humana y material” del citado servicio. De las 12 camas previstas se pasa hasta 33 de manera simultánea.

CSIF continúa relatando que esta circunstancia deriva en hechos como que “dos pacientes compartan monitor, con el consiguiente riesgo de error clínico; falta de las necesarias tomas de oxígeno, imposibilidad de acceso rápido al paciente si lo requiere por la acumulación de camas y escasez de espacio físico; camas sin acceso a enchufes, lo que impide su correcta regulación; o vulneración de la intimidad y privacidad de los pacientes en curas en boxes duplicados o en pasillos”.

La central sindical también alerta de otra consecuencia de la saturación. “En la sala de Observación se atiende de forma habitual a pacientes con patología psiquiátrica aguda en el mismo espacio que a pacientes con patología médica no psiquiátrica. Esta circunstancia dificulta el manejo de pacientes con agitación o descompensaciones conductuales y afecta de manera negativa al resto al generar un entorno inapropiado e inseguro”.

Boxes duplicados en las Urgencias del Hospital de Llíria. / CSIF

70 horas en Urgencias

Así, la central sindical recalca que la permanencia de pacientes en Urgencias se alarga en el tiempo, incluso hasta 70 horas, debido a la falta de camas en planta de hospitalización. El propio personal del servicio les atiende, con lo que duplican su labor al estar tanto tratando a estos pacientes como a los que acaban de ingresar con urgencias vitales.

El sindicato lamenta que, a pesar de haber “comunicado reiteradamente el personal esta situación tanto a la dirección del hospital como al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, no se ha adoptado medidas eficaces. Mientras tanto, esta coyuntura tiene consecuencias directas en la salud del personal, con episodios de ansiedad, agotamiento emocional, lesiones físicas leves y posibles errores asistenciales”.

CSIF añade que, además, “el servicio de Urgencias no dispone de una supervisora presente físicamente en el área, ya que gestiona también el servicio de Rayos, con despacho fuera, lo que imposibilita una supervisión directa y efectiva”.

Noticias relacionadas

La central sindical, en este contexto, reclama "la creación inmediata de una unidad de preingreso, con personal propio e independiente del servicio de Urgencias". Igualmente, solicita la habilitación "de un espacio propio para pacientes con patología psiquiátrica aguda, la adopción de medidas reales para liberar camas de hospitalización y la asignación de una supervisora exclusiva para el mencionado servicio de Urgencias".