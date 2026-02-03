La Diputación actúa en la CV-336 para mejorar la movilidad y la seguridad peatonal en la travesía de l’Eliana

La diputada de Carreteras, Reme Mazzolari, ha visitado las obras de acondicionamiento y mejora de la seguridad vial de la travesía de l’Eliana en la carretera CV-336, una actuación impulsada por la Diputación de Valencia para, en palabras de la también vicepresidenta segunda, "reforzar el carácter urbano de este tramo y garantizar una convivencia más segura entre peatones y vehículos".

Mazzolari ha estado acompañada durante su visita por el alcalde de l'Eliana, Salva Torrent, en una jornada que ha contado también con la presencia del alcalde de Riba-Roja de Túria, Robert Raga, ya que esta intervención incluye una rotonda que se ubica ya en su término municipal.

Salva Torrent ha señalado que esta carretera "se había convertido en una vía interurbana y teníamos que actuar, fundamentalmente para pacificar el tránsito, por lo que hicimos una primera fase, y ahora estamos en la segunda, que continúa con la pacificación y además incluye una rotonda que es básica para los municipios de l'Eliana y Riba-roja".

Asimismo, el alcalde de l'Eliana ha indicado que se ha procurado también que el desarrollo del sector SUZR-1 que se acaba de realizar en l'Eliana, en la zona de Entrepins, tuviera una entrada y una salida directa a la CV-336. Por último, Torrent ha mencionado que se trata de unas obras "necesarias que pretenden mejorar la calidad de vida de las personas".

Por su parte, Robert Raga ha apuntado que para el municipio de Riba-roja de Túria "es muy importante la movilidad, puesto que la localidad cuenta con un gran número de urbanizaciones", y ha señalado que el tramo donde se está actuando "es un acceso a un sector muy importante". En este sentido, ha añadido que "se trata de una actuación que afecta a muchos vecinos de la zona y que, además, está en un parque natural", por ello, "es primordial la pacificación del tráfico, otorgar mayor seguridad y mejorar la movilidad peatonal", apunta.

Convivencia más segura entre vecinos y tráfico rodado

El proyecto, que se desarrolla en los términos municipales de Riba-roja de Túria, l’Eliana y San Antonio de Benagéber, actúa sobre un trazado de 1,39 kilómetros y tiene como objetivo principal corregir las deficiencias detectadas en una vía que, pese a discurrir por un entorno urbano consolidado, presentaba secciones poco adaptadas a la movilidad peatonal, velocidades elevadas y problemas puntuales de drenaje.

Según ha explicado Mazzolari, la intervención “responde a la necesidad de equilibrar los distintos usos de la vía, poniendo el foco en la seguridad de los usuarios más vulnerables y en la integración de la carretera en el tejido urbano de l’Eliana”.

La actuación contempla la ejecución de una nueva glorieta en la intersección de la CV-336 con la calle Ramón Navarrete, ya en el término municipal de Riba-roja de Túria, con el fin de mejorar la visibilidad, ordenar los movimientos de tráfico y resolver los problemas históricos de evacuación de aguas en este punto. En este entorno, y dada la proximidad al Parque Natural del Túria, el proyecto incorpora un paso de fauna bajo la glorieta que permitirá reducir el riesgo de atropello de pequeños mamíferos y reptiles, aprovechando además esta infraestructura como elemento de drenaje transversal.

En la travesía de l’Eliana, las obras suponen una reconfiguración completa de la sección transversal, con el ensanche de las aceras hasta alcanzar los estándares de accesibilidad vigentes, la reducción del ancho de los carriles para favorecer la moderación de la velocidad y la eliminación de los arcenes. Esta nueva configuración se completa con el pintado de una mediana continua, que refuerza la percepción de viario urbano y permite la implantación de pasos de peatones con refugio central, mejorando la permeabilidad peatonal a lo largo de todo el recorrido.

Reme Mazzolari, diputada de Carreteras, visita las obras en la travesía de l’Eliana. / D. V.

El proyecto incluye también la adecuación de la parada de autobús situada frente al colegio Helios, mediante la creación de un carril específico que evita la ocupación de los carriles de circulación, incrementando tanto la seguridad de los usuarios como la fluidez del tráfico. Asimismo, se renueva la señalización horizontal y vertical de la travesía, se incorporan elementos reductores de velocidad y se ejecutan mejoras en la recogida de aguas pluviales en los puntos más conflictivos del trazado.

En materia de servicios urbanos, la actuación prevé la instalación del alumbrado público en la glorieta y la ejecución de la infraestructura necesaria en la travesía para facilitar la posterior colocación de luminarias por parte del Ayuntamiento de l’Eliana, reforzando así las condiciones de seguridad en horario nocturno.

Noticias relacionadas

La inversión total de la Diputación de Valencia en este proyecto asciende a 2.005.566 euros, y se enmarca, según concluye Reme Mazzolari, "en la estrategia del área de Carreteras de adaptar la red provincial a las nuevas demandas de movilidad, priorizando la seguridad vial, la accesibilidad universal y la integración ambiental de las infraestructuras".