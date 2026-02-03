Llíria inaugura una exposición sobre igualdad en el deporte en el pabellón Pla de l’Arc

El Ayuntamiento de Llíria ha inaugurado la exposición “Més que un joc: igualtat a l’esport!”, una muestra permanente ubicada en el pabellón Pla de l’Arc que invita a reflexionar sobre los estereotipos de género, las masculinidades igualitarias y los valores positivos en el ámbito deportivo.

La concejala de Igualdad, Reme Tordera, ha destacado que esta iniciativa “forma parte del compromiso municipal para promover modelos de convivencia basados en el respeto, la corresponsabilidad y la igualdad, también dentro de los espacios deportivos. Durante la inauguración, la edila ha subrayado que esta exposición “pretende visibilizar referentes positivos y ofrecer un espacio estable de sensibilización para toda la ciudadanía”.

Las técnicas de Igualdad han explicado los contenidos de la muestra, integrada por 27 láminas temáticas que presentan datos, testigos y ejemplos inspiradores sobre como los roles de género afectan a la práctica deportiva. Entre las temáticas abordadas se incluyen los estereotipos que limitan a chicos y chicas, la participación femenina en las Olimpiadas, los espacios feminizados o masculinizados del deporte, el mundo del gaming y la importancia de construir masculinidades más sanas, libres y respetuosas.

Trabajar la igualdad de una manera lúdica

La muestra incorpora, además, cuatro juegos pedagógicos orientados a los centros educativos, para reconocer la diversidad de deportistas, para identificar referentes que rompen estereotipos, preguntas rápidas sobre género y deporte, y para relacionar frases inspiradoras con sus protagonistas. Estos materiales han sido diseñados para que el alumnado pueda aprender de una manera dinámica y participativa, reforzando los valores de la muestra.

Un espacio permanente para la igualdad

El edil de Deportes, Joanma Miguel, ha valorado positivamente la iniciativa, destacando que convertir el pabellón en un espacio de sensibilización permanente “es una oportunidad porque todas las personas que practican deporte en el municipio tengan acceso a reflexiones y referentes que promueven una práctica más libre, respetuosa e inclusiva”.

La exposición permanecerá instalada de manera permanente al pabellón Pla de l’Arc y estará disponible para centros educativos, clubes y cualquier persona interesada.