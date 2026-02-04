Benaguasil celebra una jornada europea de intercambio cultural con el programa Traditions2EU

Benaguasil ha sido esta semana sede de la jornada de intercambio del programa europeo Traditions2EU, una iniciativa financiada por la Unión Europea a través del programa CERV, en la que el municipio participa junto a la entidad Finnova.

El encuentro ha coincidido con la celebración de Sant Blai, una de las festividades con mayor arraigo en la localidad, lo que permitió a las personas participantes conocer de primera mano las tradiciones locales. Durante la primera jornada, el grupo asistió al encendido de la hoguera y disfrutó de los bailes regionales que se celebran alrededor de esta emblemática cita festiva. Previamente, compartieron un chocolate con dulces tradicionales junto a los vecinos y vecinas de Benaguasil que participaron en la primera fase del proyecto celebrada en Bruselas.

Las actividades continuaron al día siguiente con una sesión dedicada a las tradiciones locales y al patrimonio cultural del municipio. En este contexto, se realizaron visitas al Museo de Cerámica Valenciana Pepe Escamilla, al Museo Etnológico y a la colección de bargueños del artesano local Luis Carretero, poniendo en valor el legado cultural y artesanal de Benaguasil.

Durante la primera jornada, el grupo asistió al encendido de la hoguera y disfrutó de los bailes regionales.

La jornada concluyó con un taller práctico de elaboración de paella, en el que representantes de la UDP y de las Amas de Casa Tyrius compartieron sus conocimientos culinarios con los participantes, fomentando el intercambio cultural y la convivencia.

El concejal de Proyectos Europeos, Stephane Soriano, participó en la jornada centrada en tradiciones, innovación y futuro de los proyectos europeos, destacando la importancia de este tipo de iniciativas para reforzar la identidad local dentro del marco europeo. Por su parte, la concejal de Fiestas, Ana Aleixandre, subrayó que este encuentro supone “una oportunidad para compartir conocimientos y experiencias, así como para dar a conocer nuestras tradiciones más arraigadas”.