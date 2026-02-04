Un concejal abandona tras más de un año el partido Unió Popular de Nàquera para irse al grupo No Adscrito
David Molina deja UPdN tras expresar que no comparte los valores actuales de la formación, dejando en solitario a su excompañero Paco Navarro, quien llevaba cuatro meses intentando ponerse en contacto con él
David Molina Clausi, concejal de Nàquera, anunció en el último pleno su salida del partido político Unió Popular de Nàquera (UPdN). Molina expresó que esta decisión "es consecuencia de un proceso de reflexión profundo y meditado, ya que, a día de hoy, el proyecto, la orientación y el funcionamiento del partido no se ajustan a los motivos, valores, convicciones e ideologías que me llevaron, en su momento, a integrarme en dicha formación política y a representarla".
Como consecuencia de su baja, Molina pasa a ejercer su cargo como concejal No Adscrito "con la voluntad de continuar desarrollando mi labor pública en defensa del interés general del municipio y de representar a parte de los vecinos de Nàquera, desde la independencia de criterio y la responsabilidad institucional".
Durante su discurso, el concejal manifestó que, esta decisión "me ha supuesto un gran pesar personal y que ha sido tomada tras una larga y prolongada consideración, dada la importancia del compromiso adquirido tanto con la ciudadanía como con las personas con las que he compartido etapa política".
Reacción de su compañero
A su lado, estaba sentado su hasta ahora compañero de partido, Paco Navarro Tomás, que en esta nueva etapa se queda solo en la formación municipal, ya que Molina se ha quedado el acta. Al acabar de leer el comunicado, el alcalde de Nàquera, Iván Expósito (Vox), invitó a Molina a sentarse en la otra punta de la mesa "por la comodidad del concejal, ya que no quiere estar junto a su excompañero".
De esta forma, se reagruparon los asientos del pleno, estando David Molina "lo más alejado posible" de Paco Navarro y más cerca del alcalde. Navarro se quejó ya que el pleno estaba organizado de forma que los partidos que están más cerca del alcalde son los más votados, pero Expósito afirmó que "no hay ninguna normativa que lo regule" y que "por su comodidad quiere estar lo más alejado posible de su persona y con lo cual vamos a darle esa potestad".
Finalmente, los concejales de los diferentes grupos cedieron y le dejaron el hueco. Paco Navarro manifestó su malestar y expresó que "no le he hecho nada" y que David Molina "no tiene respeto" porque sin "hacerle nada" pide estar "lo más lejos posible".
Cuatro meses sin comunicación
Paco Navarro explica en declaraciones a Levante-EMV que la decisión de David Molina "se la esperaba" y que "a nadie le ha extrañado porque ha estado muy pegado a Vox". Lo que Navarro no sabía es que esta salida del partido se iba a realizar en el pleno de enero y se llevó la sorpresa. "Llevo cuatro meses intentando ponerme en contacto con él, le he llamado, le he enviado mensajes para preguntar qué le pasaba y nada, ya que dejó de asistir a las reuniones de partido", manifiesta Navarro Tomás.
"Además de faltar a las reuniones, llevaba tiempo sin asistir a los plenos, y cuando venía llegaba tarde y se iba pronto y no cruzábamos palabra", asegura Navarro que, cuando le vio en el reciente pleno pensó "por fin viene", para, posteriormente, dar cuenta de su baja del partido.
