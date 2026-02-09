Un gran incendio en el polígono de Nàquera obliga a intervenir a cinco dotaciones de Bomberos
Las llamas se iniciaron en una empresa de productos higiénicos del área industrial Los Vientos
Un aparatoso incendio ha calcinado una empresa del polígono industrial de Nàquera. Las llamas se propagaron rápidamente debido al materal inflamable y obligaron la interveción del Consorcio Provincial de Bomberos, que movilizó hasta cinco dotaciones ede Bomberos
Según fuentes del Consorcio, el incendio en la nave de productos higiénicos en el polígono industrial Los Vientos, se declaró a las 02:23 horas de la madrugada y han actuado cinco dotaciones de bomberos de los parques de Sagunt, Pobla de Farnals, Moncada, Torrent y Catarroja, con sargento y oficial.
A primeras horas de la mañana de este lunes ya se ha dado por controlado el incendio, y en este momento queda una dotación y un sargento para acabar de extinguir y evitar cualquier activación de las llamas.
