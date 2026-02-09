Riba-roja de Túria celebra con éxito la VII Festa del Arròs de les Riberes del Túria

Riba-roja de Túria acogió ayer, 8 de febrero, la VII edición de la Festa del Arròs de Les Riberes del Túria, un evento ya consolidado como referente gastronómico y cultural en la comarca del Camp de Túria promovido por el Ayuntamiento a través del área de Turismo y Patrimonio. El acto contó con la presencia del alcalde, Robert Raga, la regidora de Turismo y Patrimonio, Esther Gómez, y el diputado de Turismo, Pedro Cuesta. La plaza del Ayuntamiento se convirtió en el epicentro de esta celebración, ofreciendo al público una experiencia culinaria en torno al arroz y a los sabores más representativos del territorio.

La edición de este año volvió a apostar por el formato concurso, tras el éxito alcanzado en ediciones anteriores, permitiendo al público disfrutar de cocina en directo a cargo de destacados chefs procedentes de diferentes puntos de la Comunitat Valenciana. En total, 28 participantes elaboraron el tradicional Arròs de les Riberes del Túria, repartiendo raciones entre los asistentes durante una mañana dominical marcada por el sabor, la creatividad y el producto de proximidad.

El jurado, compuesto por seis expertos divulgadores gastronómicos —Mariano Clemente (Cotonera Events), José Ignacio Gil Olmero (embajador de la Cooperativa de Moixent y catador Proava), José Lacreu Navarro (cultivador de arroz), Óscar Torrijos (cocinero), Salvador Molina de la Paz (jefe de cocina de Unilever) y Vicente Gil (periodista gastronómico)— otorgó los premios a:

Primer premio: Mas d’Anna Events

Segundo premio: Magencia’s Events

Tercer Premio: Casa Macario

Uno de los grandes atractivos de esta edición fue la participación del reconocido chef Joan Clement, conocido como el “chef de la memoria”, cuya trayectoria profesional se centra en la recuperación y reinterpretación de recetas tradicionales. Su presencia reforzó el compromiso del evento con la preservación y transmisión del patrimonio culinario valenciano, además de coordinar el desarrollo del concurso gastronómico.

Respaldo de la Diputación

El evento contó con el apoyo de la Diputación de València, a través de València Turisme, y se enmarca dentro del proyecto municipal GastroRiba, una iniciativa que tiene como objetivo consolidar a Riba-roja de Túria como destino de referencia en cocina histórica, productos locales y alimentación sostenible. Asimismo, la Festa del Arròs cuenta con el respaldo de entidades de prestigio en el ámbito del turismo gastronómico como L’Exquisit Mediterrani y Del Tros al Plat.

El alcalde Robert Raga junto al diputado de Turismo, Pedro Cuesta. / A. R.

Además, participó el grupo Prisma Salut Mental Camp de Túria, integrado también en el proyecto GastroRiba como iniciativa educativa e inclusiva, en la que el alumnado se encarga de plantar y cuidar los huertos ubicados en el Espacio de Interpretación y Formación de Gastronomía Histórica, reforzando así los valores de sostenibilidad, inclusión y formación.

El alcalde

El alcalde de Riba-roja, Robert Raga, destacó la calidad de los restauradores, 'el jurado formado por expertos culinarios de prestigio lo ha tenido difícil para elegir el mejor arroz, en el que la innovación con la naranja como ingrediente fundamental es singular y único. Raga ha agradecido la "alta participación" en un certamen nacional que se ha consolidado como una cita gastronómica ineludible'

La VII Festa del Arròs reafirma a Riba-roja de Túria como un municipio comprometido con su identidad gastronómica, el producto local y la difusión de la cultura culinaria valenciana.

Este evento desempeña un papel clave en la promoción de la gastronomía local, poniendo en valor la tradición culinaria de Riba-roja de Túria y productos emblemáticos de la comarca como el arroz y los cítricos, pilares fundamentales de su identidad gastronómica.