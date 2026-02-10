Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ateneo MercantilDirecto vientoParque desembocaduraExpresidentes GeneralitatCercanías XàtivaPadrón GandiaTemperaturas ValenciaPaseo Cullera
instagramlinkedin

Una persona requiere atención médica por el incendio de un taller de motos en Nàquera

En la extinción de las llamas han intervenido dotaciones de Bomberos de Moncada y de Pobla de Farnals

Los Bomberos apagan el incendio en Nàquera.

Los Bomberos apagan el incendio en Nàquera. / Consorcio Provincial de Bomberos

Pilar Olaya

Pilar Olaya

Un incendio ha sorprendido a los vecinos de la calle Cruz de Nàquera. Las llamas se han originado en un taller de motos y rápidamente se han propagado, requiriendo la intervención de los Bomberos. El Consorcio Provincial ha recibido el aviso y sobre las 12.45 horas se han acercado hasta el lugar de los hechos dos dotaciones de Bomberos, procedentes de Moncada y la Pobla de Farnals, así como el sargento de Sagunt, También se ha contado con el apoyo de los voluntarios de Protección Civil de Nàquera.

El Consorcio Provincial de Bomberos ha informado que una persona ha tenido que ser atendida por los medios sanitarios desplazados. Los Bomberos han dado por extinguido el incendio y finalizado su trabajo a las 15.02 horas.

Noticias relacionadas y más

Es el segundo incendio que se produce en Nàquera en las últimas 24 horas. En la madrugada del domingo al lunes, un aparatoso incendio calcinó una empresa del polígono industrial Los Vientos de Nàquera. Las llamas se propagaron rápidamente debido al material inflamable y obligaron intervención del Consorcio Provincial de Bomberos, que movilizó hasta cinco dotaciones de Bomberos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tres jefes, seis agentes ambientales y dos guardas forestales de la CHJ vigilaron el Poyo, el Magro y el Túria el 29-0
  2. La Guardia Civil cierra 15 cuarteles por las noches para 'mejorar el servicio al ciudadano
  3. El Caribe en Valencia: la Aemet confirma el inaudito efecto que la borrasca Leonardo tendrá en la C. Valenciana
  4. Directo: un vendaval sacude Valencia y derriba árboles, vallas, farolas y semáforos
  5. Multado con 200 euros por poner la baliza V16 tras pararse el coche pero olvidar otra señal: la Guardia Civil vigila ya a los conductores valencianos
  6. La nueva nómina de Llorca: una subida de 4.700 euros respecto a Puig de dos años y medio
  7. Una encuesta de Compromís le sitúa como segunda fuerza por detrás de Vox
  8. La borrasca Leonardo azota Valencia: varias personas heridas y numerosos daños materiales por el fuerte viento

Una persona requiere atención médica por el incendio de un taller de motos en Nàquera

Una persona requiere atención médica por el incendio de un taller de motos en Nàquera

Riba-roja de Túria recibirá 9,5 millones de fondos europeos tras la dana para su reconstrucción

Riba-roja de Túria recibirá 9,5 millones de fondos europeos tras la dana para su reconstrucción

El Ayuntamiento de Llíria ofrecerá talleres adaptados para infancia y juventud con neurodivergencias

El Ayuntamiento de Llíria ofrecerá talleres adaptados para infancia y juventud con neurodivergencias

Mompó y Raga pasan revista a la reconstrucción de Riba-roja tras la dana y fijan prioridades de inversión

Mompó y Raga pasan revista a la reconstrucción de Riba-roja tras la dana y fijan prioridades de inversión

Llíria reubica las 23 farolas de la calle Bétera

Llíria reubica las 23 farolas de la calle Bétera

Acepta diez años de cárcel por matar al ex de su novia tras atropellarlo intencionadamente con el coche

Acepta diez años de cárcel por matar al ex de su novia tras atropellarlo intencionadamente con el coche

Riba-roja de Túria celebra con éxito la VII Festa del Arròs de les Riberes del Túria

Riba-roja de Túria celebra con éxito la VII Festa del Arròs de les Riberes del Túria

Un gran incendio en el polígono de Nàquera obliga a intervenir a cinco dotaciones de Bomberos

Un gran incendio en el polígono de Nàquera obliga a intervenir a cinco dotaciones de Bomberos
Tracking Pixel Contents