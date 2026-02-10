Una persona requiere atención médica por el incendio de un taller de motos en Nàquera

Un incendio ha sorprendido a los vecinos de la calle Cruz de Nàquera. Las llamas se han originado en un taller de motos y rápidamente se han propagado, requiriendo la intervención de los Bomberos. El Consorcio Provincial ha recibido el aviso y sobre las 12.45 horas se han acercado hasta el lugar de los hechos dos dotaciones de Bomberos, procedentes de Moncada y la Pobla de Farnals, así como el sargento de Sagunt, También se ha contado con el apoyo de los voluntarios de Protección Civil de Nàquera.

El Consorcio Provincial de Bomberos ha informado que una persona ha tenido que ser atendida por los medios sanitarios desplazados. Los Bomberos han dado por extinguido el incendio y finalizado su trabajo a las 15.02 horas.

Es el segundo incendio que se produce en Nàquera en las últimas 24 horas. En la madrugada del domingo al lunes, un aparatoso incendio calcinó una empresa del polígono industrial Los Vientos de Nàquera. Las llamas se propagaron rápidamente debido al material inflamable y obligaron intervención del Consorcio Provincial de Bomberos, que movilizó hasta cinco dotaciones de Bomberos.