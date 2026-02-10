El Ayuntamiento de Llíria ofrecerá talleres adaptados para infancia y juventud con neurodivergencias

El Ayuntamiento de Llíria, a través de la coordinación de distintas concejalías, ha puesto en marcha unos nuevos talleres de diversidad funcional, una iniciativa pionera en el municipio que combina musicoterapia y deporte adaptado. Están dirigidos a niños y niñas de entre 3 y 12 años con TEA y otras neurodivergencias, y se promueven en colaboración con la Asociación TEA de la localidad y atendiendo a las demandas trasladadas por las familias.

Los talleres se desarrollarán todos los jueves en el Espai Jove, en dos turnos horarios, y cuentan con grupos reducidos, monitores cualificados y acompañamiento adulto, garantizando así un entorno seguro, accesible y adaptado a las necesidades de cada participante.

Esta iniciativa nace de la conciencia municipal de que existe una parte de la población infantil y juvenil que encuentra dificultades reales para acceder y participar en actividades extraescolares ordinarias, así como de la demanda creciente de muchas familias y de la Asociación TEA de Llíria, que vienen reclamando propuestas inclusivas y ajustadas a las necesidades específicas de sus hijos e hijas.

Petición de las familias

El alcalde de Llíria, Paco Gorrea, ha destacado que “como Ayuntamiento tenemos la responsabilidad de no dejar a nadie fuera. Sabemos que hay niños y niñas con neurodivergencias que no siempre encuentran espacios adecuados para desarrollarse en igualdad, y estos talleres son un primer paso para dar respuesta a una realidad que nos han trasladado directamente las familias y la Asociación TEA de Llíria”. Además, ha subrayado que “esta experiencia nace con vocación de continuidad y crecimiento, escuchando a las familias y evaluando su evolución”.

Por su parte, la concejala de Cultura y Música, Mª José Llopis, ha señalado que la musicoterapia “es una herramienta fundamental para la expresión, la comunicación y el bienestar emocional, y queríamos que la música, que es seña de identidad de Llíria, también fuera un espacio de inclusión real”. Por ello, “este proyecto demuestra que la cultura puede y debe ser accesible para todas las personas”.

El concejal de Salud, Nico Marco, ha remarcado que “hablar de salud es también hablar de bienestar, de acompañamiento y de oportunidades. Estos talleres atienden no solo a los niños y niñas, sino también a las familias, que muchas veces se sienten solas a la hora de encontrar recursos adecuados, y por eso era fundamental trabajar conjuntamente con la Asociación TEA de Llíria”. Igualmente, ha señalado que “iniciamos este proyecto como experiencia piloto, con la voluntad clara de consolidarlo en el tiempo”.

Proceso de inscripción

Las personas interesadas deberán rellenar la ficha de inscripción y enviarla por correo electrónico a agendacultural@lliria.es, adjuntando la documentación solicitada. Las preinscripciones se atenderán por orden de llegada, aunque se priorizará la adecuación del perfil del menor al taller. En caso de completarse las plazas, se habilitará lista de espera.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Llíria reafirma su compromiso con una ciudad más inclusiva, que reconoce la diversidad y trabaja para garantizar el acceso equitativo a actividades educativas, culturales y deportivas, desde la escucha activa y la colaboración con las entidades y familias del municipio.