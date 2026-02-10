Gátova celebrará el XX Aniversario de la Fiesta del Matapuerco el 21 de febrero de 2026, Fiesta de Interés Turístico
El Ayuntamiento de Gátova celebrará el XX Aniversario de la Fiesta del Matapuerco el 21 de febrero de 2026, una cita que reunirá a vecinos y visitantes en torno a la gastronomía local y las tradiciones invernales.
Gátova volverá a convertirse en punto de encuentro para amantes de la gastronomía popular y las fiestas de invierno el sábado 21 de febrero de 2026 con la celebración del XX Aniversario de la Fiesta del Matapuerco, una cita ya consolidada y reconocida como Fiesta de Interés Turístico Local de la Comunitat Valenciana por la Generalitat Valenciana.
La jornada, que recupera el espíritu de la antigua matanza tradicional en formato festivo, reunirá a vecinos y visitantes alrededor de una gran hoguera central, donde se prepararán las brasas para la torrá en un ambiente de convivencia.
Bandejas a 5 euros con producto local
Desde primera hora, se pondrán a la venta bandejas de embutido, pan y vino por un precio simbólico de 5 euros, con una selección procedente de las carnicerías locales, elaborada de forma artesanal siguiendo recetas transmitidas de generación en generación.
Entre los productos previstos destacan longanizas, chorizos, morcillas y panceta, todos de producción local, reforzando la apuesta por el comercio de proximidad y la calidad gastronómica del municipio.
Para facilitar la participación, el Ayuntamiento instalará mesas, sillas y parrillas, de modo que los asistentes puedan asar cómodamente el embutido en las brasas preparadas para la ocasión.
Música, animación y concurso infantil
El programa incluirá música en directo y animación durante todo el día, además del tradicional concurso de dibujo infantil con premios, uno de los momentos más esperados por las familias para implicar a los más pequeños en la fiesta.
El alcalde, Jesús Salmerón, ha puesto el acento en el arraigo de la celebración: “Cumplir veinte años demuestra su fuerza y su arraigo. Es una fiesta que une a generaciones, atrae visitantes y pone en valor nuestras costumbres y nuestra gastronomía local”.
Por su parte, el concejal de Festejos y Cultura, Víctor Sánchez, ha destacado el carácter familiar del programa: “Además de la torrá, hemos preparado una jornada completa con música y propuestas para todas las edades”.
Proyección turística más allá de la provincia
El concejal de Turismo, Javier Morán, ha subrayado la proyección alcanzada por el Matapuerco: en las dos últimas ediciones han llegado visitantes desde distintos puntos de Valencia y también de comunidades como Aragón, Cataluña y Murcia, además de personas procedentes de Madrid y Zamora.
Fin de fiesta con “Cerdo Destroyer”
Como colofón a la jornada, la Peña La Cepa ha organizado el “Cerdo Destroyer”, una fiesta con DJ en directo en su local para prolongar el ambiente festivo hasta bien entrada la noche.
Con esta edición especial, el Matapuerco refuerza su papel como una de las grandes celebraciones gastronómicas y populares del interior valenciano, combinando tradición, producto local, música y convivencia en una cita marcada ya en el calendario festivo de la comarca.
