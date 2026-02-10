Llíria reubica las 23 farolas de la calle Bétera

Llíria ha reubicado las 23 farolas de la calle Bétera. Según ha explicado el concejal de Servicios Energéticos y Planificación Urbanística de Llíria, Paco García, “la empresa encargada de la gestión del alumbrado público está llevando a cabo los últimos trabajos de renovación y actualización de todas las instalaciones eléctricas en el municipio”. Uno de estos trabajos es la reubicación de las farolas que en su día se implantaron al lado de la zona arbórea en la calle Bétera, produciendo que una vez el arbolado ha crecido, se eclipse la luz que emiten las luminarias y se queden zonas de sombras.

García ha señalado que los trabajos “consistirán en la apertura de una canalización que sirva para ubicar nuevos puntos de anclaje para la reubicación de 23 farolas y la colocación de 3 nuevas, con lo que una vez concluidos los mismos, se mejorará el alumbrado público en esta vía que se usa diariamente por centenares de vehículos como ronda de la ciudad”.

Una arteria principal y ronda

La calle Bétera es una de las vías que ha pasado de ser un camino de tierra hace unas dos décadas, a ser una de las arterias principales del municipio, la cual hace las funciones de ronda, donde se accede a diversos espacios y servicios públicos ubicados en el Pla de l’Arc, como el Palacio Justicia, Policía Local, Mancomunidad, centro de salud, IES Laurona o el polideportivo Pla de l’Arc.

En esta vía, al igual que pasaba en otras vías del municipio, se urbanizó y se plantaron diversas arboledas, las cuales muchas de ellas coincidían físicamente con la implantación de las luminarias, hecho que con el paso del tiempo las farolas se han visto sobrepasadas y cubiertas por la vegetación de los árboles, que hace disminuir el efecto lumínico sobre la vía. Esta práctica se ha eliminado, en la actualidad, de los nuevos proyectos para evitar estos problemas luminotécnicos, ya que el árbol no puede dar sombra a la farola. Y por ello, cuando se diseña la nueva urbanización es muy importante tenerlo en cuenta.

Recortar más los árboles

Igualmente, en otras calles céntricas, como la de Sant Vicent, se ha procedido a recortar más los árboles y añadir nuevos brazos a las luminarias para poder dejar mejor iluminados los tramos peatonales y zonas de restauración.

García ha apuntado que, en esta línea, “se ha procedido en otros puntos de la localidad con menor incidencia, con el fin de mejorar la calidad lumínica de las vías y adaptarlas al estudio luminotécnico realizado por el ayuntamiento y que ha servido de base para la renovación de los equipos de luminarias de todo el término municipal”.