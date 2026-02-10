Mompó y Raga pasan revista a la reconstrucción de Riba-roja tras la dana y fijan prioridades de inversión

Riba-roja de Túria avanza en la reconstrucción tras los daños provocados por la dana y lo hace con el foco puesto en nuevas necesidades que van apareciendo conforme se ejecutan las primeras actuaciones. Ese ha sido el eje de la reunión celebrada ayer entre el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, y el alcalde de Riba-roja, Robert Raga, en la que ambas administraciones han analizado el estado de los trabajos y el calendario de inversiones para consolidar la recuperación del municipio del Camp de Túria.

“El proceso va en la buena dirección, pero conforme se avanza vemos inversiones necesarias”, ha trasladado el alcalde, que ha calificado el encuentro de “positivo” y ha subrayado que el municipio “necesita toda la ayuda posible” de otras administraciones en esta fase. Según explicó, la riada afectó a viviendas, al parque natural, al tejido industrial y a distintas zonas urbanas, lo que ha obligado a reajustar prioridades y proyectos.

Complejo deportivo La Mallà

Uno de los puntos centrales del repaso ha sido el Pla Obert d’Inversions 2023-2027, por el que Riba-roja tiene asignados 2.368.752 euros, una cuantía que supone 419.792 euros más que en los planes de la legislatura anterior. A raíz de las inundaciones, el Ayuntamiento ha modificado varios proyectos financiados con estos fondos, entre ellos los previstos en el complejo deportivo La Mallà y en el pabellón polideportivo municipal, con el objetivo de adaptarlos a las nuevas necesidades derivadas de la emergencia.

A esa asignación se suma una inversión adicional de 100.000 euros para la recuperación de equipamientos urbanos dañados por la riada, destinada a acelerar la puesta a punto de infraestructuras básicas y espacios públicos.

Carreteras: rotondas, seguridad vial y el desdoblamiento de la CV-370

La reunión también ha servido para actualizar el estado de las actuaciones en la red viaria, con varias obras ya ejecutadas y otras en marcha. Entre las más destacadas figura la licitación del acondicionamiento de una nueva glorieta en la CV-374, una actuación tramitada mediante convenio entre Diputación y Ayuntamiento con un presupuesto de 2.059.735 euros. En este reparto, el consistorio aporta 250.000 euros y la redacción del proyecto, mientras que la Diputación asume el resto de la financiación.

Además, está en marcha la mejora de la seguridad vial en la travesía de l’Eliana en la CV-336, que incluye una rotonda en Riba-roja, y se prevé la próxima puesta en servicio de la cuarta fase del desdoblamiento de la CV-370 entre Manises y Riba-roja.

La Diputación recordó también la reapertura en septiembre del puente que conecta Riba-roja con las urbanizaciones del margen norte del Túria, tras las obras de emergencia realizadas después de la dana.

“Arrimando el hombro hasta la recuperación completa”

Por su parte, Mompó ha insistido en que la reconstrucción exige “colaboración institucional” y ha remarcado que, tras una catástrofe como la del 29 de octubre de 2024, esa coordinación resulta “imprescindible”.

El presidente provincial ha defendido la presencia de la Diputación “desde el minuto cero” y ha asegurado que el acompañamiento a los municipios continuará “hasta que nuestros pueblos se recuperen completamente”.