Riba-roja de Túria recibirá 9,5 millones de fondos europeos tras la dana para su reconstrucción

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria accederá a una subvención de 9,5 millones de euros de fondos europeos para ejecutar inversiones incluidas en su Agenda Urbana de Reconstrucción (AUR), diseñada como hoja de ruta para recuperar el municipio tras los daños provocados por la dana de octubre de 2024. La ayuda se enmarca en el Plan EDIL, dentro del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), orientado a impulsar transformaciones urbanas coordinadas y con impacto real en el territorio.

La operación se desbloquea tras la aprobación en sesión plenaria de la AUR y del Plan de Actuación Integrada (PAI), condición que —según el consistorio— exigen las autoridades europeas para poder optar a estas subvenciones en el marco del Desarrollo Urbano Sostenible 2021-2027. La votación salió adelante con los votos favorables del equipo de gobierno (PSPV) y sus socios (Compromís y Esquerra Unida-Podem), mientras Vox se abstuvo y el Partido Popular votó en contra.

Una agenda "adaptada" a la reconstrucción posdana

El documento aprobado da continuidad a la agenda urbana que el Ayuntamiento ya había refrendado en octubre de 2024, antes del episodio meteorológico, pero ahora incorpora una mirada específica para la reconstrucción de las áreas afectadas dentro del término municipal. La AUR plantea medidas de resiliencia y una estrategia de recuperación integral con objetivos sociales, económicos y territoriales.

Zona de Pacadar. / A. R.

Según el contenido municipal, el plan parte de un diagnóstico de impactos y define actuaciones y soluciones para avanzar en la recuperación ambiental, la reconstrucción urbana, la reactivación económica y el refuerzo de la cohesión social.

Infraestructuras, prevención y apoyo al tejido productivo

Entre las metas fijadas en la AUR figura restablecer infraestructuras, servicios urbanos y espacios naturales dañados por la dana, garantizando funcionalidad y seguridad, además de integrar criterios de prevención, adaptación y gestión del riesgo frente a episodios climáticos extremos.

El plan también apunta a reducir vulnerabilidades sociales y territoriales, priorizando el acceso equitativo a servicios básicos y a los colectivos más afectados, así como a impulsar la recuperación del tejido productivo local (sectores, comercios y actividades que sufrieron daños e interrupciones). A ello se suma la intención de poner en valor el patrimonio natural, cultural y paisajístico del municipio.

Daños y ayudas ya recibidas

El ayuntamiento cifra los daños de la dana de octubre 2024 en 22 millones de euros y recuerda que, hasta ahora, se han recibido 20 millones del Estado y 200.000 euros de la Generalitat Valenciana.

El concejal de Emergencia Climática y Fondos Europeos, José Luis Ramos, subrayó que la aprobación de la agenda “marcará la hoja de ruta” para recuperar la normalidad en el municipio con apoyo europeo y agradeció el respaldo de los grupos que votaron a favor.