El Ayuntamiento de Llíria abre el plazo para participar en los concursos del 8M con premios de hasta 200 euros
El Premio Grattia Maximilla 2026 estará dedicado a las mujeres que hayan destacado en el ámbito audiovisual
El Ayuntamiento de Llíria, a través de la Concejalía de Igualdad, ha convocado los concursos que organiza con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer.
El Premio Grattia Maximilla 2026 estará dedicado a las mujeres que hayan destacado en el ámbito de la producción, dirección y comunicación audiovisual.
Cada año se concede este galardón para reconocer a aquellas, nacidas o empadronadas en el municipio, que han sido relevantes y pioneras en distintos ámbitos de la sociedad, y han contribuido así a romper, en favor de la igualdad, prejuicios sociales y culturales.
El plazo de presentación de sugerencias para esta undécima edición estará abierto hasta el próximo 20 de febrero.
Concursos carteles y fotografía
Además, hasta esa misma fecha se podrán presentar los trabajos participantes en el XXV Concurso de Carteles y el XIX de Fotografía.
El certamen de carteles está dividido en dos modalidades según la edad, para personas de hasta 16 años, y para mayores de 16, mientras que el de fotografía es de categoría única.
En cada una de ellas se concederá un primer premio dotado con 200 euros, un segundo de 150 euros, y uno a la mejor concursante de la localidad con 100 euros.
Entrega de galardones
La entrega de galardones se realizará el día 6 de marzo a las 18.00 horas en el Centro Multiusos.
Las bases de todos los premios están disponibles en la web municipal.
- Tres jefes, seis agentes ambientales y dos guardas forestales de la CHJ vigilaron el Poyo, el Magro y el Túria el 29-0
- La Guardia Civil cierra 15 cuarteles por las noches para 'mejorar el servicio al ciudadano
- El Caribe en Valencia: la Aemet confirma el inaudito efecto que la borrasca Leonardo tendrá en la C. Valenciana
- Directo: un vendaval sacude Valencia y derriba árboles, vallas, farolas y semáforos
- El Consell rechaza retirar el sueldo público y los derechos vitalicios a los expresidents
- Salva de la dana a la anciana para la que trabajaba y le niegan los papeles por no estar empadronada
- Multado con 200 euros por poner la baliza V16 tras pararse el coche pero olvidar otra señal: la Guardia Civil vigila ya a los conductores valencianos
- La nueva nómina de Llorca: una subida de 4.700 euros respecto a Puig de dos años y medio