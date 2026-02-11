El Ayuntamiento de Llíria abre el plazo para participar en los concursos del 8M con premios de hasta 200 euros

El Ayuntamiento de Llíria, a través de la Concejalía de Igualdad, ha convocado los concursos que organiza con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer.

El Premio Grattia Maximilla 2026 estará dedicado a las mujeres que hayan destacado en el ámbito de la producción, dirección y comunicación audiovisual.

Cada año se concede este galardón para reconocer a aquellas, nacidas o empadronadas en el municipio, que han sido relevantes y pioneras en distintos ámbitos de la sociedad, y han contribuido así a romper, en favor de la igualdad, prejuicios sociales y culturales.

El plazo de presentación de sugerencias para esta undécima edición estará abierto hasta el próximo 20 de febrero.

Concursos carteles y fotografía

Además, hasta esa misma fecha se podrán presentar los trabajos participantes en el XXV Concurso de Carteles y el XIX de Fotografía.

El certamen de carteles está dividido en dos modalidades según la edad, para personas de hasta 16 años, y para mayores de 16, mientras que el de fotografía es de categoría única.

En cada una de ellas se concederá un primer premio dotado con 200 euros, un segundo de 150 euros, y uno a la mejor concursante de la localidad con 100 euros.

Entrega de galardones

La entrega de galardones se realizará el día 6 de marzo a las 18.00 horas en el Centro Multiusos.

Las bases de todos los premios están disponibles en la web municipal.