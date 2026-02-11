Burjassot, Paterna, l’Eliana y San Antonio de Benagéber: las salidas de la CV-35 que se renovarán este año

La Generalitat Valenciana, a través de la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, prevé iniciar este año las primeras obras de mejora en la CV-35 —una de las principales autovías de entrada a València desde el Camp de Túria— con una inversión superior a 7,7 millones de euros y un plazo estimado de ejecución de 10 meses. La intervención se concentrará en los enlaces con mayor congestión y riesgo para la seguridad vial, mientras la Conselleria ya realiza un análisis técnico para estudiar "nuevas intervenciones" en otros accesos de la vía.

Según la documentación del proyecto, las actuaciones inmediatas se ubican en las salidas 4, 10, 11 y 16, dentro de los términos municipales de Burjassot, Paterna, San Antonio de Benagéber y L’Eliana. El plan incluye ampliación de carriles de incorporación y deceleración, mejora de vías colectoras, creación de carriles de trenzado y reorganización de accesos que hoy generan retenciones capaces de “afectar al tronco principal” de la autovía, elevando el riesgo de accidentes por alcance y maniobras forzadas.

En paralelo, la conselleria pone el foco en el “resto” de puntos conflictivos del corredor: durante el periodo de información pública se han presentado aportaciones para estudiar mejoras adicionales, sin alegaciones en contra del paquete inicial. Fuentes técnicas explican que el análisis en marcha revisa accesos situados en municipios colindantes, aunque advierten de que algunas soluciones no serán inmediatas por su mayor complejidad, posibles afecciones a viviendas o la necesidad de estudios más detallados.

Cuatro enlaces prioritarios: seguridad y capacidad

La CV-35 soporta, de media, 115.000 vehículos diarios, una intensidad que convierte cualquier cuello de botella en un problema de alcance metropolitano. En ese contexto, el proyecto prioriza puntos donde las soluciones se consideran “más directas y efectivas” para ganar fluidez y reducir situaciones de peligro.

Entre los casos más significativos figura la salida 4 (Burjassot–Campus Universitario), donde actualmente los autobuses se incorporan mediante un STOP y sin carril de aceleración, una configuración que incrementa el riesgo en un tramo de tráfico intenso.

En la salida 10 (en Paterna hacia el ParcTecnològic–polígonos y urbanizaciones) se actuará para evitar los embotellamientos derivados de la desaparición del carril derecho al llegar al enlace, mientras que la salida 11 (acceso a la vía colectora) se reforzará al resultar insuficiente en sentido València para absorber la demanda, provocando colas que penalizan los carriles lento y central.

La actuación de mayor impacto se reserva para la salida 16 (l’Eliana y zona comercial), definida como un punto de saturación elevada al funcionar como acceso principal al municipio y a diversas urbanizaciones y áreas comerciales.

Más allá de los carriles: drenaje, iluminación y entorno

El proyecto incorpora, además, trabajos complementarios sobre drenaje, señalización, iluminación, barreras de seguridad y acondicionamiento del entorno, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y optimizar la capacidad de la infraestructura.

Con el arranque de esta primera fase, la CV-35 entra en una agenda de mejoras que, si el análisis técnico fructifica, podría extenderse a otros accesos del corredor.

La clave será casar las propuestas recibidas con soluciones viables —técnica y socialmente— en una autovía que cada día juega el papel de columna vertebral entre el Camp de Túria y València.