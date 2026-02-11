La CHJ levanta una mota de 1,3 kilómetros en Riba-roja para frenar las riadas del Poyo y proteger polígonos y viviendas

Riba-roja de Túria avanza en las obras de emergencia para reducir el riesgo de inundaciones en el entorno del barranco de Poyo y su conexión con la Saleta, tras los graves desbordamientos registrados durante la dana de octubre de 2024. La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha iniciado la construcción de una mota de protección en la margen izquierda de la A-3, con una altura prevista de entre 1,5 y 3 metros y una longitud de 1.300 metros, con el objetivo de disminuir el impacto de grandes avenidas de agua sobre el área industrial y zonas residenciales del término municipal.

Según ha explicado la CHJ en una reunión técnica celebrada este miércoles con el alcalde, Robert Raga (PSPV), y los concejales de Urbanismo y Reconstrucción, Teresa Pozuelo y José Luis Ramos, esta elevación de terreno permitirá reducir en torno a 400 m³/segundo los caudales derivados hacia el barranco de la Saleta, uno de los puntos críticos del sistema durante episodios extremos. La actuación, enmarcada en el Plan de Recuperación y Mejora de la Resiliencia frente a las inundaciones tras la riada, tiene previsión de finalizar el próximo junio.

Zonas de almacenamiento en suelo agrícola para laminar caudales

Además de la mota, la CHJ trabaja en la creación de Zonas de Almacenamiento Controlado (ZAC) en áreas agrícolas de Riba-roja para laminar (retener y liberar de forma controlada) parte del agua durante episodios de lluvia intensa. El objetivo es rebajar el caudal punta en el barranco Pozalet–Saleta desde 400 hasta 150 m³/segundo, también con actuaciones aguas arriba de la A-3 para minimizar el impacto de las riadas.

Estas zonas de laminación se complementarán con intervenciones previstas en barrancos de municipios vecinos: en Chiva (Cañadillas, La Contienda, Gayo y Vallejo de Covatillas) y en Cheste (Cueva Morica, Grande y Hondo).

Otra vía de alivio: conexión con la Ronda del Puerto en el PLV

Entre las soluciones en estudio, la CHJ ha trasladado que se están valorando fórmulas para la apertura de la Ronda del Puerto de València en el Parque Logístico de València (PLV), con un cauce que conecte con la Saleta. La Confederación ha indicado que ya mantiene conversaciones con la Generalitat Valenciana para avanzar en esta medida.

“Una reivindicación histórica” para dar seguridad a empresas y vecinos

El alcalde Raga, ha señalado que el paquete de actuaciones “va a dar una solución definitiva a los problemas de inundabilidad” que sufren tanto el área industrial como Residencial La Reva, y lo ha calificado como una “reivindicación histórica” para garantizar la seguridad de vecinos y empresas.

En paralelo, la CHJ se ha interesado por el proyecto municipal de construcción de una mota en el Sector 14, destinada a proteger la pedanía de El Oliveral y el tejido empresarial del entorno. La Confederación revisará técnicamente la propuesta para asegurar que la solución no genere efectos adversos sobre el Pla de Quart.

1,55 millones para adaptar edificios y viviendas al riesgo de inundación

Durante el encuentro también se presentó el Programa de adaptación al riesgo de inundación en edificios y viviendas, que se regulará mediante un Real Decreto actualmente en tramitación. En el caso de Riba-roja, la inversión prevista asciende a 1,55 millones de euros, destinada a equipamientos y materiales que impidan la entrada de agua o faciliten su evacuación, reparaciones y adaptaciones en inmuebles, planes municipales, e incluso la adquisición de terrenos y edificaciones afectadas por la dana.