Llíria impulsa juegos didácticos y una exposición para fomentar vocaciones científicas entre niñas

El Ayuntamiento de Llíria, a través de la Concejalía de Igualdad, ha reafirmado hoy su compromiso con la promoción de la igualdad de género y el fomento de las vocaciones científicas entre las niñas y jóvenes, con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia que se conmemora en este 11 de febrero.

Con esta finalidad, el consistorio ha impulsado una nueva iniciativa educativa dirigida a los centros escolares del municipio, que incluye la creación de un conjunto de cuatro juegos didácticos y una exposición divulgativa bajo el lema “Mujeres y Ciencia: son inspiración”. Este material está pensado para visibilizar el papel de las mujeres en la historia científica, tanto a escala local como universal, y para despertar el interés por las disciplinas STEM en edades tempranas.

Cuatro juegos

Los cuatro juegos diseñados para esta campaña están planteados para facilitar un aprendizaje activo sobre mujeres relevantes en la ciencia y potenciar la participación y la reflexión a través del ocio.

La muestra y los juegos están visitando de forma itinerante los centros educativos de Llíria durante este mes de febrero. Esta ruta permitirá que todo el alumnado de Primaria tenga acceso al material, promoviendo una experiencia educativa común y reforzando la presencia de referentes femeninos en el imaginario científico de los colegios.

En favor de la igualdad

Con esta acción, Llíria consolida su línea de trabajo en favor de la igualdad de oportunidades y la visibilización de las aportaciones de las mujeres en todos los ámbitos del conocimiento.

La concejala de Igualdad, Reme Tordera, ha destacado que “es esencial que las niñas crezcan con referentes científicos femeninos y que el sistema educativo integre dinámicas que fomenten la curiosidad, el pensamiento crítico y la autoestima profesional de las futuras generaciones”.