Urgencias del hospital de Llíria: un solo enfermero cubre terapia, cirugía y curas en el turno de noche

El servicio de Urgencias del hospital de Llíria afronta un déficit de personal de Enfermería que, según la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), está generando una sobrecarga de trabajo “absolutamente inasumible” y escenarios que pueden comprometer la seguridad del paciente, especialmente en momentos de alta demanda y durante la noche.

En un comunicado, el sindicato CSIF sostiene que la plantilla actual “resulta insuficiente para cubrir con las debidas garantías de calidad” la atención en Urgencias. El sindicato detalla que, en horario diurno, hay siete profesionales entre semana y seis en fines de semana y festivos, una dotación que, a su juicio, obliga a dejar áreas de alta carga asistencial con un número mínimo de efectivos.

Presión asistencial

Según CSIF, uno de los principales puntos críticos se concentra en camas y observación, donde “únicamente” se cuenta con dos enfermeros, pese a ser las zonas con mayor presión asistencial. La situación se agrava, añade, cuando entra una urgencia vital: uno de esos profesionales debe abandonar su puesto para atenderla durante entre una y dos horas, lo que deja a un único enfermero a cargo de “20, 30 o más pacientes”. Para la organización, este esquema “no es sostenible” y requiere un refuerzo específico en observación.

La denuncia se extiende al turno nocturno, que CSIF cifra en un “mínimo” de cinco profesionales: dos en camas/observación, uno en triaje, uno en consulta de Enfermería y un quinto que asume simultáneamente la sala de terapia, traumatología, cirugía, curas y pacientes vitales. El sindicato advierte de que, en cuanto ese profesional sale de terapia para atender una urgencia o apoyar traumatología, los pacientes quedan “desasistidos y sin supervisión directa”, lo que eleva el riesgo.

Seis en el turno de noche

Ante este escenario, CSIF reclama una plantilla mínima de ocho profesionales en el turno diurno y seis en el nocturno para Urgencias. A su entender, el refuerzo permitiría asegurar la cobertura en áreas críticas y disponer de margen para reforzar observación cuando aumente la afluencia de pacientes.

Por el momento, el sindicato solicita que se adopten medidas para reorganizar y ampliar efectivos “con carácter inmediato”. Este periódico ha solicitado la valoración del departamento de Salud y de la dirección del centro sobre las ratios actuales y las previsiones de refuerzo.