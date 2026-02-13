El número de autónomos en Riba-roja de Túria crece un 48,5% en dos décadas, hasta los 1.849 inscritos

El municipio de Riba-roja de Túria ha alcanzado un récord de trabajadores afiliados a la Seguridad Social por cuenta propia, conocidos como los autónomos, con un total de 1.849 inscritos a finales del pasado año. Se trata de la cantidad más elevada de los últimos 20 años en este municipio al mismo ritmo que se han incrementado, también, las inscripciones en el resto de categorías.

De esta forma, los autónomos afiliados a la Seguridad Social en Riba-roja de Túria suponen en la actualidad 1.849 empleados por cuenta propia en noviembre del pasado año al incrementarse en 37 más respecto del mismo mes correspondiente al año 2020. Desde entonces, el aumento ha sido progresivo y constante al aumentar hasta los 1.823 y, de ahí, a los 1.849 trabajadores autónomos en la actualidad.

Mayor aumento en las dos últimas décadas

Sin embargo, es en las dos últimas décadas cuando el incremento es mayor en la localidad, especialmente entre los ejercicios correspondientes al año 2005 cuando las inscripciones a la Seguridad Social estaban fijadas en 1.245 trabajadores mientras que, veinte años después, han aumentado hasta los 1.849 empleados por cuenta propia, es decir, un incremento de 604 autónomos más, con el 48’5% entre ambos periodos.

Los años de la grave crisis económica comprendida en el periodo comprendido entre los años 2008 y 2015 es cuando desciende el número de afiliaciones a la Seguridad Social por cuenta propia que pasa de 1.529 en el ejercicio de 2008 a las 1.447 personas empleadas como autónomas en el año 2012, es decir, 82 menos entre ambos años. No obstante, es a partir del ejercicio de 2015 cuando el aumento es mayor.

Desde la crisis

En sólo dos años de diferencia el incremento alcanza las 101 personas empleadas como autónomas. Del ejercicio de 2013 con 1.507 se pasa a 1.560 en el ejercicio de 2014 y a las 1.608 personas autónomas en el año 2015, es decir, un incremento del 6’7% entre ambos periodos de tiempo. Desde entonces, las afiliaciones a la Seguridad Social han aumentado notablemente con el transcurrir de los años. De esta manera, de 1.729 personas que estaban inscritas como autónomas en el año 2017 se pasó a los 1.812 trabajadores por cuenta propia en el año de la pandemia, en noviembre de 2020.

Las afiliaciones a la Seguridad Social en Riba-roja de Túria han seguido un camino con una progresión constante en las últimas décadas, que han pasado de los 12.611 afiliados en noviembre del año 2005 a los 21.595 afiliados en noviembre del pasado año 2025, es decir, un aumento de 8.984 trabajadores más en el municipio entre ambos periodos de tiempo, con un 71’2% de incremento global.

Subvenciones

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha mantenido en los últimos años diversas líneas de ayuda y subvenciones económicas, entre ellas Ribactiva Emprén enfocadas los autónomos, los emprendedores y las pequeñas y medianas empresas, además de entidades sin personalidad jurídica o aquellas entidades de economía social, como las cooperativas de trabajo asociado y sociedades limitadas laborales.

Los datos correspondientes a las afiliaciones a la Seguridad Social en el régimen de autónomos se completan con otros como el descenso del paro registrado en el término municipal de Riba-roja de Túria, donde el año 2025 se cerró con 133 personas desempleadas menos, entre enero y diciembre del citado ejercicio, al pasar de 1.289 a 1.156 parados entre ambos periodos de tiempo. Además, se formalizaron 16.775 contratos laborales a lo largo todo el pasado año de 2025.

El alcalde Raga: "Hemos impulsado líneas de ayuda"

El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha afirmado que la evolución de las afiliaciones a la Seguridad Social “es muy positiva en términos generales, pero debemos continuar en la misma línea de apoyo a los sectores productivos, con especial atención a los emprendedores y los autónomos entre otros, para los que desde la administración hemos impulsado líneas de ayuda para potenciar su creación y consolidación”.