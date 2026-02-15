Llíria inaugura la Exposició del Ninot con las falleras mayores y el presidente infantil, un adelanto de las Fallas 2026

Las falleras mayores de Llíria, Mireia Fernández y Leire Sánchez, junto al presidente infantil Edgar García, han inaugurado este sábado la Exposició del Ninot, que ofrece un adelanto de los monumentos que se plantarán en las Fallas 2026 en la capital del Camp de Túria. El acto ha contado también con la presencia del alcalde Paco Gorrea, la concejala de Fiestas Mª José Llopis, y la presidenta de Junta Local Fallera Enri Fitos.

La Exposició del Ninot incorpora, igualmente, una recopilación de fotografías de la actividad fallera del último ejercicio. La muestra se podrá visitar hasta el próximo 20 de febrero, en horario de 18.00 a 20.00 horas, excepto el domingo 15 que estará cerrada.

Las figuras presentes en la muestra compiten en el concurso de los mejores ninots elegidos por un jurado, y también por votación popular entre el alumnado de los colegios de la población que visite la exposición.

Programa fallero

Con este acto da comienzo la programación de las Fallas de Llíria 2026, que serán anunciadas oficialmente en la Crida que se celebrará el próximo sábado, 21 de febrero, a las 19.00 horas. Este año, debido a las obras en la plaza Major, el pregón fallero se traslada a la plaza Partidors. La jornada festiva se cerrará con una cena de hermandad de todas las comisiones y la actuación de la orquesta La Metro en el parking de La Cultural a partir de las 23.00 horas.

Los actos continuarán el siguiente fin de semana con una nueva edición del encuentro de “BatuFalles” (28 de febrero) y el festival de playbacks de las fallas de la localidad (1 de marzo).

Tren fallero

A lo largo de las siguientes jornadas se celebrarán el Tren Fallero (7 de marzo), la Ronda d’Albaes Falleres con el Grup de Danses i Rondalla “El Tossal” (15 de marzo), o la entrega de premios a los mejores monumentos, entre otros galardones (16 de marzo).

En la víspera de San José (18 de marzo) tendrá lugar la ofrenda a la Virgen de los Desamparados en la basílica de la Asunción. El día grande de la fiesta, 19 de marzo, contará con un pasacalle, una misa en la parroquia de San Francisco y la posterior mascletà frente al templo. Con la Cremà de los monumentos se pondrá fin a las Fallas 2026 en la capital del Camp de Túria.

Bando fallero

Por último, el Ayuntamiento de Llíria ha publicado esta semana el bando fallero de este año, que recoge los horarios de disparo de productos pirotécnicos y verbenas, entre otras cuestiones.