Cae en Bétera un cultivo de marihuana: la Guardia Civil detiene a un hombre con 997 plantas en su casa
La investigación de la Guardia Civil en Bétera se inició por el olor a cannabis y culminó con la detención de un hombre que cultivaba marihuana a gran escala en su vivienda
La Guardia Civil ha detenido a un hombre por cultivo y elaboración de cannabis en Bétera. Poseía una plantación de 997 plantas en el interior de su vivienda.
El pasado 23 de diciembre, los agentes detectaron un fuerte olor a cannabis en los alrededores de una casa de la localidad de Bétera. Por este motivo, la Guardia Civil inició una investigación, intensificaron la vigilancia en la zona y realizaron seguimientos a los moradores de la vivienda.
Observaron que tenían diferentes medidas de seguridad que usaban para que la actividad ilícita no fuera detectada ni por los agentes ni por terceras personas. Además, desde el exterior se escuchaba un ruido que coincidía con el sonido que emiten los compresores y sistemas de climatización característicos de los cultivos indoor.
También observaron varios vehículos que accedían a la vivienda. Identificados los propietarios, que eran los residentes, constataron que algos tenían antecedentes por hechos similares.
Enganche a la red eléctrica
Por otra parte, la Guardia Civil solicitó una inspección a la empresa eléctrica responsable del suministro en el domicilio. El informe confirmó las sospechas de los investigadores: la existencia de un enganche a la red que no registraba toda la energía consumida.
Finalmente, el 28 de enero se procedió a la entrada y registro de la vivienda. En el interior se halló un cultivo indoor de marihuana que ocupaba casi toda la superficie de la misma. Estaba integrada por 997 plantas y también se encontraron los productos necesarios para el cultivo, tales como fertilizantes, sistemas de riego y climatización.
Además, comprobaron que el morador había falsificado un pasaporte de nacionalidad eslovena para alquilar la casa sin levantar sospechas.
El detenido, ingresado a prisión
Por estos hechos ha sido detenido y ha ingresado en prisión un hombre de 41 años y nacionalidad serbia por los delitos de cultivo y elaboración de drogas, falsedad documental y defraudación del fluido eléctrico.
La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Bétera. Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Llíria.
