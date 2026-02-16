L’Eliana ejecuta la segunda fase de obras en el Área Central: más espacio peatonal y mejora de la movilidad

El Ayuntamiento de l’Eliana continúa con el desarrollo del proyecto de reordenación del Área Central con la ejecución de la segunda fase de las obras, que cuentan con una inversión total de 1.200.000 euros, financiados a través del Pla Obert de la Diputación de Valencia.

Las actuaciones se están llevando a cabo en las calles Virgen del Carmen, Santa Ana y Major y continuaran posteriormente en València y Fuerzas Armadas, dando continuidad al proceso de transformación urbana iniciado en la primera fase, finalizada en 2023 en las calles Purísima y General Pastor.

Características del proyecto

Este programa tiene como objetivo avanzar hacia un modelo urbano más accesible, amable y seguro para la ciudadanía, priorizando el espacio peatonal, la mejora de la movilidad y la renovación de las infraestructuras básicas. En esta segunda fase se está actuando sobre la reordenación del tráfico, la ampliación de aceras, la mejora de la accesibilidad, la renovación de pavimentos y la modernización de las redes de servicios urbanos, en coherencia con la imagen del casco urbano.

La previsión es que las obras queden completamente finalizadas a principios del próximo año, consolidando así un eje central más funcional, sostenible y adaptado a las necesidades actuales de vecinos, comercio local y visitantes.

El alcalde, Salva Torrent, ha destacado que “este proyecto supone un paso más en la transformación del centro urbano hacia un espacio pensado para las personas, que favorece la actividad económica, mejora la seguridad vial y refuerza la calidad del espacio público”.