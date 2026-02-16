L’Eliana ejecuta la segunda fase de obras en el Área Central: más espacio peatonal y mejora de la movilidad
Las actuaciones en las calles Virgen del Carmen, Santa Ana y Major buscan un modelo urbano más accesible, amable y seguro, priorizando el espacio peatonal y la mejora de infraestructuras
S. G.
El Ayuntamiento de l’Eliana continúa con el desarrollo del proyecto de reordenación del Área Central con la ejecución de la segunda fase de las obras, que cuentan con una inversión total de 1.200.000 euros, financiados a través del Pla Obert de la Diputación de Valencia.
Las actuaciones se están llevando a cabo en las calles Virgen del Carmen, Santa Ana y Major y continuaran posteriormente en València y Fuerzas Armadas, dando continuidad al proceso de transformación urbana iniciado en la primera fase, finalizada en 2023 en las calles Purísima y General Pastor.
Características del proyecto
Este programa tiene como objetivo avanzar hacia un modelo urbano más accesible, amable y seguro para la ciudadanía, priorizando el espacio peatonal, la mejora de la movilidad y la renovación de las infraestructuras básicas. En esta segunda fase se está actuando sobre la reordenación del tráfico, la ampliación de aceras, la mejora de la accesibilidad, la renovación de pavimentos y la modernización de las redes de servicios urbanos, en coherencia con la imagen del casco urbano.
La previsión es que las obras queden completamente finalizadas a principios del próximo año, consolidando así un eje central más funcional, sostenible y adaptado a las necesidades actuales de vecinos, comercio local y visitantes.
El alcalde, Salva Torrent, ha destacado que “este proyecto supone un paso más en la transformación del centro urbano hacia un espacio pensado para las personas, que favorece la actividad económica, mejora la seguridad vial y refuerza la calidad del espacio público”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aviso rojo en la Comunitat Valenciana por vientos huracanados de más de 140 km/h: la Aemet activa el máximo nivel de alerta por el peligro extremo de las rachas
- Los cines Yelmo de València niegan la entrada a alumnado de un IES porque la profesora lo comunicó en valenciano
- Salva de la dana a la anciana para la que trabajaba y le niegan los papeles por no estar empadronada
- Aemet activa el aviso naranja por vientos huracanados de más de 120 km/h en la Comunitat Valenciana
- Burjassot, Paterna, l’Eliana y San Antonio de Benagéber: las salidas de la CV-35 que se renovarán este año
- Las subidas del 100% del alquiler en València: 'Soy funcionario y mi casero me exige 1.200 euros al mes donde pagaba 600
- A qué hora bajará la velocidad del viento en Castellón y Valencia y cuándo acabará el aviso rojo de la Aemet
- La Aemet confirma cuándo amainará el viento en la C. Valenciana: mientras tanto, estas serán las zonas más afectadas y con rachas más fuertes