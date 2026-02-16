Riba-roja respalda el nuevo modelo de financiación autonómica que aportaría 3.669 millones de euros a la C. Valenciana

El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha aprobado una moción del PSPV en la que se manifiesta su apoyo a la propuesta del Gobierno de España de un nuevo modelo de financiación autonómica que supondrá, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, una aportación adicional valorada en 3.669 millones de euros durante el año 2027 con el objetivo de reforzar el actual estado del bienestar.

La moción del grupo socialista ha salido adelante con el voto favorable, además, de Compromís y Esquerra Unida-Unides Podem y el voto en contra del Partido Popular y Vox. La propuesta aprobada finalmente introduce, además, dos enmiendas redactadas por Esquerra Unida-Unides Podem y de Compromís sobre la financiación autonómica.

En una de las enmiendas refrendada por el pleno municipal de Riba-roja de Túria se insta al Gobierno de España a activar un sistema transitorio con aportaciones basadas en la disponibilidad presupuestaria anual del Estado y, por otra parte, la condonación de la deuda soportada por la Generalitat como consecuencia de la infrafinanciación.

La propuesta aprobada subraya que el nuevo modelo planteado “representa una oportunidad histórica que el pueblo valenciano no puede dejar escapar, se trata de una nueva arquitectura en la cual cristalizan los anhelos y las demandas de los valencianos y las valencianas por una financiación justa para España y la Comunitat Valenciana” y que "supondrá una aportación de 21.000 millones de euros adicionales para las comunidades autónomas".

"El nuevo sistema planteado permitirá aportar a la Comunitat Valenciana hasta 3.669 millones de euros adicionales, un 18 % más de las percepciones actuales, de forma que la brecha vigente entre las comunidades se reduciría, drásticamente, y, al mismo tiempo, permitiría mejorar y atender con mayor eficacia los servicios públicos del estado de bienestar, especialmente, en el ámbito municipal", expresan desde el PSPV.

"Los 3.669 millones de euros adicionales permitirían multiplicar por 12 el presupuesto por 12 en vivienda, otro 7 % adicional en atención a la dependencia, construir hasta 200 centros de salud o duplicar la plantilla de docentes en el ámbito de la Comunitat Valenciana, con un déficit histórico en infrafinanciación y que, de esta forma, supondría garantizar la viabilidad autonómica", añaden.

Mejorar el estado de bienestar

La moción refrendada por el pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria manifiesta su apoyo a la propuesta del Gobierno, insta a los partidos valencianos a apoyar la propuesta en las Cortes Generales y exhorta a la Generalitat a destinar los recursos que se incorporarán mediante el nuevo sistema de financiación autonómico a blindar, mejorar y reforzar el estado de bienestar.

Además, el grupo municipal expresa que el nuevo sistema de financiación permitiría llevar a cabo "las actuaciones prioritarias que necesita, actualmente, Riba-roja de Túria en distintos ámbitos, como la construcción del nuevo centro de salud, la mejora del actual ambulatorio, mejoras en centros educativos en el Cervantes, Eres Altes, Mas d’Escoto y Camp de Túria, mejoras en mayores y dependencia, la construcción del centro de día y la residencia o partidas en vivienda, entre otros aspectos".

Noticias relacionadas

El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha subrayado que “estamos ante una oportunidad histórica que no podemos desaprovechar porque está en juego el actual estado de bienestar, especialmente en el ámbito local donde tenemos muchas carencias por culpa de esa infrafinanciación, en temas tan sensibles como la Educación, la Sanidad, los Servicios Sociales o la Vivienda”.