Riba-roja y el Parque Logístico de Valencia coordinan un Plan de Emergencias para reducir inundaciones

La Entidad de Gestión y Modernización del Parque Logístico de Valencia (EGM PLV) celebró el pasado jueves 12 de febrero su asamblea anual ordinaria con la seguridad y la modernización del área industrial como principales ejes de actuación para el próximo ejercicio. La entidad trabajará junto al Ayuntamiento de Riba-roja en la mejora de los accesos al parque —considerados esenciales en caso de emergencia— y en la tramitación del Plan de Emergencias específico del recinto.

En los últimos meses, el equipo gerente de la EGM ha impulsado la redacción de un completo Plan de Emergencias adaptado a las características del parque logístico, que ya ha sido remitido al consistorio para su análisis. El ayuntamiento se ha comprometido a revisarlo y, si procede, elevarlo al pleno municipal para su incorporación al Plan Territorial de Emergencias.

Este documento es, además, uno de los requisitos que permitirá al PLV aspirar a la calificación de área industrial avanzada, conforme a la Ley 14/2018 de Gestión y Modernización de Áreas Industriales, cuya candidatura ya ha sido presentada.

Reducción del riesgo de inundación

En la reunión, la concejala de Áreas Industriales de Riba-roja, Teresa Pozuelo, resumió el estado de las obras y actuaciones previstas no solo en el PLV sino en toda la zona industrial de Riba-roja con motivo de los fondos de reconstrucción tras la dana del 29 de octubre de 2024. Precisamente, el pasado 11 de febrero, el consistorio mantuvo una reunión con la Confederación Hidrográfica del Júcar para analizar de forma detallada las medidas centradas en la reducción del riesgo de inundación como las zonas de almacenamiento controlado en los cauces del barranco del Pozalet-Saleta.

Otros puntos de la asamblea: innovación y tráfico

Durante la asamblea, en la que se aprobaron las cuentas y el presupuesto de 2026, se dio a conocer el nuevo servicio de agente de Innovación que tiene el PLV y que permitirá acometer proyectos colaborativos entre las empresas del área industrial.

Asimismo, se plantearon posibles soluciones para el problema de tráfico interno y estacionamiento que tiene el PLV con los vehículos pesados como la instalación de cartelería, la presencia policial y la coordinación entre empresas.

La presidenta de la EGM PLV, Estefanía Martínez, valoró "positivamente" la disposición de los integrantes de la EGM, de la Gerencia y del Ayuntamiento de Riba-roja por trabajar conjuntamente para "mejorar la seguridad y trabajar en la modernización de un espacio como el PLV que es clave para el sector logístico de la Comunitat Valenciana".

Por su parte, la gerente del EGM PLV, Romina Moya, ha redundado en la importancia de la colaboración entre las diferentes administraciones para llevar a cabo actuaciones encaminadas a garantizar la seguridad de las miles de personas que transitan cada día por las áreas industriales: “En este tipo de actuaciones colaborativas entre las empresas y las instituciones es donde vemos la verdadera relevancia de la figura de la EGM”.