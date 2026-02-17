La revuelta contra la macroplanta de Llíria tomará València el 21 de febrero

La Asociación Ciudadana Camp de Turia y Serranía convocan una nueva concentración para mostrar su rechazo al proyecto de la macroplanta de biometano en Llíria. Hasta ahora, las manifestaciones han recorrido las calles de Llíria, la última el pasado 17 de enero, pero ahora la plataforma se congregará en la Plaza de la Virgen de València el 21 de febrero a las 12 horas para extender su protesta.

"Detrás de esta convocatoria hay una red de municipios, plataformas vecinales y asociaciones que reclaman un debate más riguroso y transparente sobre el modelo de gestión de residuos y de transición energética que se está impulsando, y sobre cómo determinadas decisiones están generando, en la práctica, zonas de sacrificio en distintos puntos del país", expresan desde la asociación.

Así, el 21 de febrero participarán vecinos y vecinas de distintas comarcas afectadas por la implantación de macroplantas de biogás y biometano, así como diferentes asociaciones autonómicas y nacionales. "Se trata de proyectos de escala desproporcionada que están siendo tramitados en medio de una creciente protesta social, por la preocupación ante sus impactos ambientales, territoriales y sobre la salud", añaden.

Entre los diferentes pueblos que darán apoyo en esta cita se encuentran Buñol, Bélgida, Caudete de las Fuentes, Llíria, Lluxtent, Utiel, San Antonio de Requena, Casinos, Domeño, Chiva, Alborache o Turís.

Otras acciones llevadas a cabo

La Asociación Ciudadana Camp de Turia y Serranía lleva realizando diferentes acciones desde el mes de septiembre. Una de ellas se llevó a cabo con Artemi Cerdà, catedrático de Geografía Física de la Universitat de València, en la que hicieron una ruta al poblado íbero de la Mont-Ravana, en la que informó de las repercusiones "tanto a nivel arqueológico como natural y de salud y el deterioro del territorio que conllevaría la implantación de la macroplanta".

Acción de la Asociación Ciudadana Camp de Túria y Serranía para mostrar su rechazo a la macroplanta de biometano en Llíria. / L-EMV

Además, han mantenido varias entrevistas con Antonio Turiel y Fernando Valladares (técnicos del CSIC): "ellos han estudiado en profundidad el tema y explican en detalle los efectos que provocan estas instalaciones a gran escala". Por su parte, "Máximo Florín catedrático de la Universidad de Castilla La Mancha hizo hincapié en el radio de afectación de una macroplanta de biometano. Él certifica, que en un rango de 5 kilómetros de distancia hay afecciones importantes (alergias, náuseas, vómitos…)".

También se han hecho 2 manifestaciones en Llíria (8 de noviembre y 17 de enero) a las que acudieron unas 2.000 personas y todos los viernes de 12 a 13 horas realizan una cacerolada en la plaça de partidors de Llíria para manifestar su desacuerdo.

"Tenemos que informaros que los colegios públicos de Casinos y Domeño están alrededor de 2 kilómetros de distancia, el Hospital de Llíriaa unos 5 kilómetros y las urbanizaciones de La Mont Ravana y El Ferriol a solo 500 metros", finalizan.