El vendaval tumba 23 árboles del icónico parque de Sant Vicent de Llíria

Goretti, Harry, Ingrid, Joseph, Kristin, Leonardo, Marta, Nils y Oriana ponen nombre al tren de borrascas que ha dejado escenas inéditas en toda la península, también en la Comunitat Valenciana.

Una de esas imágenes para el recuerdo es la vivida en el conocido Parque de Sant Vicent, en Llíria, donde el último vendaval tumbó un total de 23 árboles y dejó otros cuatro "en muy mal estado", en palabras del alcalde de la localidad, Paco Gorrea.

"Estamos reparando todos los desperfectos y quitando árboles de las vías de paso, hemos pedido un informe de daños porque hay más de los que pensábamos, sobre todo en el parque de Sant Vicent", asegura Gorrea.

Un parque icónico

El Parque de Sant Vicent es un paraje natural muy singular de Llíria, donde predomina un frondoso bosque con una gran variedad de especies y un lago muy atractivo donde habitan diferentes especies de peces y aves acuáticas. La caída de 23 árboles deja un daño histórico en el recinto.

Además, este espacio natural cobra especial relevancia en las fiestas de Sant Vicent, que se celebran los días posteriores al lunes de Pascua y que congrega a centenares de vecinos y vecinas.