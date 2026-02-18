Benaguasil inicia obras de mejora en gradas, pintura y vallado del campo de fútbol

El Ayuntamiento de Benaguasil ha puesto en marcha esta semana las obras de mejora y acondicionamiento del campo de fútbol 11 del polideportivo municipal, una actuación que cuenta con una inversión de 12.000 euros y que está siendo ejecutada por empresas locales.

Los trabajos contemplan el lucido y arreglo de las gradas, con el objetivo de mejorar su estado y ofrecer mayor comodidad y seguridad a los espectadores. Además, se está llevando a cabo la pintura integral de las instalaciones del campo, lo que permitirá renovar su imagen y contribuir a la correcta conservación de las instalaciones.

Otra de las actuaciones previstas es la adecuación de la valla perimetral del recinto, con el fin de evitar que los balones salgan fuera del campo durante los entrenamientos y partidos, mejorando así la seguridad y el desarrollo de la actividad deportiva.

Apuesta por el deporte

Desde el ayuntamiento se ha señalado que “estas mejoras forman parte del compromiso municipal con el mantenimiento continuo de las infraestructuras deportivas, muy utilizadas por vecinos, clubes y aficionados a lo largo del año”. Asimismo, se ha subrayado la importancia de contar con empresas locales para la ejecución de los trabajos, contribuyendo de esta manera a dinamizar la economía del municipio.

Con esta intervención, "el consistorio continúa apostando por el deporte y por ofrecer infraestructuras adecuadas que fomenten la práctica deportiva en las mejores condiciones".