Riba-roja se prepara para una nueva edición simultánea de la Media Maratón y la 5K

Llega al corazón del Túria la 28ª Media Maratón de Riba-roja, uno de los referentes para los amantes del running que, de nuevo, visitan el municipio con ganas de buen ambiente y la adrenalina que supone el singular recorrido de esta carrera. La carrera se disputará el próximo 1 de marzo junto con la 8ª 5K de Riba-roja de Túria, marcando el inicio de la temporada primaveral y recuperando su lugar destacado en el calendario deportivo.

Tras un parón obligado por diversas circunstancias ligadas a la dana, la prueba reina prevé superar todas las expectativas respecto al número de inscripciones. A ocho días de la prueba, el censo ronda la cifra máxima permitida, los 1.700 para la MM y en 5K, los inscritos alcanzan los 380. Las inscripciones se podrán realizar hasta el martes 24 de febrero de 2026 a las 23.59 horas a través de esta página web agotarse las plazas disponibles.

Organizada por el CD Metaesport y el Ayuntamiento de Riba-roja, el éxito está asegurado. Durante la presentación de la prueba, su director deportivo, Toni Montoya, quiso animar a todos los atletas participanrtes, “van a disfrutar de un recorrido cargado de animación que esperamos que, junto con el recibimiento post meta, cumpla las expectativas del corredor popular”.

En el acto estuvo presente el alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga y el concejal de Deportes, Rafa Gómez acompañados de dos atletas populares: Abraham Monedero Ruiz, coordinador del Runners Ciutat de Valencia y María López Marín, Atleta del Runners Ciutat de Valencia.

La Media Maratón se disputará el próximo 1 de marzo junto con la 8ª 5K. / Ayuntamiento Riba-roja de Túria

Raga subrayó la calidad organizativa de la prueba y resaltó el carácter lúdico de la misma, “el domingo 1 de marzo viviremos una jornada familiar en la que quienes nos visiten disfrutarán no solo del deporte sino de los atractivos que ofrece nuestro municipio’. Raga matizó “es un recorrido exigente pero asequible, la media maratón de Riba-roja no es completamente llana, aunque tampoco presenta una dificultad excesiva, lo que la convierte en una cita atractiva tanto para corredores experimentados como para quienes buscan nuevos retos”.

Paso por el puente militar

El recorrido no presentará novedades más allá del paso por el puente militar como consecuencia de las obras de rehabilitación del Pont Vell gravemente dañado por la dana. Los corredores de ambas distancias compartirán simultáneamente la salida y una primera vuelta de 5k.

Mientras los corredores de 5k cruzan la línea de meta, los participantes en la media maratón completarán la 2ª vuelta. En este tramo, entre los kilómetros 8 y 13 el corredor disfrutará de las vistas del río Túria y de la zona de huerta, para dirigirse a la urbanización de Masía de Traver. Superado el kilómetro 17, los participanes volverán a entrar al municipio para completar los kilómetros finales.

Uno de los alicientes de la carrera son los servicios disponibles para los participantes de ambas pruebas. Habrá prácticos para las dos modalidades, duchas, guardarropía, zona delimitada deaparcamiento, avituallamiento de agua en los puntos kilométricos 6,10,15, 18.5 y meta y animación a lo largo del recorrido,. También destaca una atractiva bolsa del corredor en la que se ofrece camiseta full print (8 euros), camiseta de tirantes (6 euros) y pantalón (8 euros).

Los cinco mejores atletas tanto en la categoría absoluta como en la de locales recibirán premios en metálico que oscilan entre los 500 euros y los 100 euros. También habrá premio para los tres primeros de la categoría equipos, entre 300 euros y 100 euros. El récord de la prueba estará premiado con 1.000€. Las mejores marcas las ostentan dos atletas keniatas; Edwin Kipyego (1:01:23) y la fémina Jeptoo Priscah (1:11:13).