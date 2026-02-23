Empiezan las obras de la planta de biometano en Llíria a pesar de la protesta vecinal

Después de meses de protestas y reivindicaciones, la planta de biometano de Llíria ya es una realidad. Este lunes 23 de febrero han empezado las obras de la macroplanta, un proyecto de The Green Vector, impulsado por Enagás Renovable y Genia Bioenergy, que anunció el Ayuntamiento de Llíria en el mes de mayo de 2025. El consistorio expuso que este proyecto nace "para impulsar la sostenibilidad y el crecimiento local, ya que contribuirá a la transición energética y generará beneficios económicos y ambientales para el municipio”.

Sin embargo, a pesar de esta "buena noticia", parte de la población no la ha recibido bien. De hecho, mañana a las 10 horas hay convocada una concentración en la ubicación donde se están empezando a talar árboles para dar cabida a las instalaciones, conocida como "Los Almendros".

Concretamente, los vecinos y vecinas que más están alzando la voz son los de Casinos (Camp de Túria) y Domeño (Los Serranos), que están haciendo acciones desde septiembre a través de la Asociación Ciudadana Camp de Turia y Serranía, ya que la instalación se encuentra a más de 12 kilómetros de Llíria, pero a 3 kilómetros de los núcleos urbanos de Casinos y Domeño, y aproximadamente 1 kilómetro de la urbanización La Mont-Ravana.

El consistorio explicó en la presentación del proyecto que la planta tendrá la capacidad de gestionar de forma sostenible 162.800 toneladas anuales de residuos orgánicos. "Estos flujos procederán del radio del entorno del proyecto, relativos a la actividad económica local ligada a la agricultura, ganadería y empresas industriales. Su puesta en marcha contribuirá a mejorar la calidad del agua y el aire, previniendo la contaminación de acuíferos y reduciendo los olores derivados de una gestión ineficiente de residuos agrícolas y ganaderos. Estos residuos se transformarán en aproximadamente 90 GWh anuales de energía renovable, equivalente al consumo anual de 8.500 viviendas", argumentaron.

Miedo a malos olores y contaminación

No obstante, la asociación de Camp de Túria denunció que el Ayuntamiento de Llíria, "en vez de ponérsela cerca de su pueblo, la van a ubicar a dos kilómetros de Casinos y a un kilómetro de Domeño. Lo han sacado prácticamente fuera de su término municipal", y les preocupa que su municipio tenga "malos olores derivados de la descomposición de restos" y que afecte a la "contaminación de tierras y aguas" en un pueblo agrícola como el suyo.

Desde la entidad temen que "aunque el biometano puede ser una energía verde, este proyecto es insostenible debido a su enorme magnitud, que, entre otros aspectos, aumentaría el tráfico de manera significativa y transportaría residuos contaminantes". La última protesta se llevó a cabo el 21 de febrero en la Plaza de la Virgen de València, donde otros municipios afectados por proyectos similares como Buñol, Bélgida, Caudete de las Fuentes, Llíria, Lluxtent, Utiel, San Antonio de Requena, Casinos, Domeño, Chiva, Alborache o Turís, se unieron.

Protesta contra la macroplanta de Llíria el pasado 21 de febrero en la Plaza de la Virgen. / L-EMV

La empresa y el ayuntamiento defienden el proyecto

Por su parte, la empresa que ejecuta el proyecto, The Green Vector, defiende que "el diseño de la planta cuenta con las mejores técnicas disponibles (MTDs) del sector que incluyen, entre otros, sistemas para evitar tanto emisiones como olores al exterior, depósitos estancos, filtros de carbón activo, equipos de tratamiento de olores o equipos de desulfuración. En definitiva, una persona que pasee por la zona no estará exponiéndose a olores ni a una atmósfera peligrosa".

"En Europa operan desde hace décadas más de 1.600 plantas de biometano y cerca de 17.000 instalaciones de biogás. La experiencia acumulada y la evidencia disponible no muestran impactos adversos relevantes sobre la salud de las poblaciones cercanas cuando estas instalaciones se diseñan, operan y supervisan conforme a la normativa vigente", añaden.

Garantías medioambientales

El Ayuntamiento de Llíria aseguró a través de un comunicado que se trata de "un proyecto seguro, autorizado por Conselleria y alineado con los objetivos de energía sostenible y con garantías medioambientales". El consistorio desarrolla que la Declaración de Interés Comunitario (DIC), así como la Evaluación de Impacto Ambiental y la Autorización Ambiental Integrada para la actividad, han sido concedidas por la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio de la Generalitat Valenciana, administración competente.

Además, desde The Green Vector destacan que el proyecto "cuenta con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable, que acredita su viabilidad ambiental, así como la resolución favorable del procedimiento de Autorización Ambiental Integrada (AAI), el instrumento ambiental más exigente de la legislación ambiental".