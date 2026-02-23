El Foro Más Que Empresas regresa a la comarca de Camp de Túria

Cintillo Foro Más que Empresas Camp de Túria 2026 ok / ED

El Camp de Túria se ha ganado un lugar de referencia en el mapa económico valenciano, con municipios industriales potentes y una capacidad de atracción empresarial difícil de igualar.

Pero tras la dana, el reto ya no es solo recuperar lo dañado: es crecer mejor y blindar la comarca frente a nuevas crisis. En esta nueva edición del foro Más Que Empresas, organizado por {"anchor-link":"true"} y con el impulso de Cruz Roja, Veolia y la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) y la colaboración del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, el Ayuntamiento de Loriguilla y la Mancomunitat de Camp de Túria, se hablará de infraestructuras y polígonos y, también, de resiliencia, energía y agua, movilidad y logística, talento y vivienda, y de cómo acelerar licencias y ayudas sin perder rigor.

Porque la competitividad, en 2026, se mide en tiempo: el tiempo de una obra, de un permiso, de un suministro, de una inversión. La pregunta de fondo es clara: ¿vamos a reconstruir para volver al punto de partida o para dar un salto de escala? Y, sobre todo, ¿quién lidera esa coordinación comarcal para que nadie compita a la baja y todos sumen a favor del territorio?

Programación

La jornada tendrá lugar mañana, 25 de febrero, a las 9:30 en el edificio Ribactiva, en Riba-roja de Túria. Se dará la bienvenida a los asistentes con un café y desayuno y a las 10:00 Joan Carles Martí, director de Levante-EMV y Robert Raga, alcalde de Riba-roja, se encargarán de la bienvenida institucional.

A las 10:05 empezará la primera mesa de debate que tratará de «municipios empresariales y actualización de obras de mejora tras la dana», moderada por Isabel Olmos, subdirectora de Levante-EMV y compuesta por Robert Raga, alcalde de Riba-roja; Montserrat Cervera, alcaldesa de Loriguilla; José Morell Roser, alcalde de Cheste; Zulima Pérez, comisionada del Gobierno para la Reconstrucción y un representante de la Mancomunitat de Camp de Túria. Para la «visión empresarial, el accionismo, la colaboración público-privada y las ayudas» intervendrán Pablo Mellado, gerente de Veolia en la zona de Valencia Norte; Eva Blasco, presidenta de la CEV y un representante de IVACE.

A las 11:00, Cruz Roja, empresa potente en Riba-roja de Túria con un fuerte compromiso social, hará una ponencia. Finalmente, a las 12, se procederá al cierre de este foro tan importante, no solo para la comarca, sino también para las empresas que trabajan en ella y para ella.

Sectores clave en la comarca

La actividad económica de Camp de Túria se caracteriza por su sector servicios y su industria. Lo que más destaca es la agricultura de regadío, el comercio tradicional, la administración pública y una actividad industrial con más de 676 empresas. La industria de la comarca concentra a más de 11.000 trabajadores.

Apoyo a las empresas locales

Ribactiva Empresas es una oficina creada por el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria para el impulso de empresas de las Áreas Industriales de Riba-roja. Se trata de un espacio «con actividades participativas donde compartir experiencias profesionales». Esta impulsa el servicio de asistencia y consultoría para las empresas locales. Esta forma parte de una red de contactos profesionales, gestionan incidencias en las áreas empresariales, organizan visitas a las empresas para recoger sus necesidades y presentar sus servicios y ofrecen consultas, además de organizar actividades. En Ribactiva apuestan por la información y asesoramiento en I+D, sostenibilidad, financiación europea, innovación y empleo y la colaboración continua con las Asociaciones ASOCREVA, RIBA3 y PLV.

También disponen de publicaciones especializadas como manuales de buenas prácticas, calidad, RSC, ESG, Igualdad, sostenibilidad, etc.; detección y control de incidencias en los polígonos e impulso a la colaboración entre empresas.

