Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Teléfono DiputaciónCrimen BenimàmetFranquistas baloncestoTraje Marta MercaderCarmen Prades CridaCoches chinos eléctricosFelipe VI ValènciaCentros danaFelicidad y riqueza
instagramlinkedin

Foro Más Que Empresas

El Foro Más Que Empresas regresa a la comarca de Camp de Túria

Este 25 de febrero, Levante-EMV vuelve a organizar este foro para hacer hincapié en la reconstrucción tras la dana, desde la perspectiva logística y de obra, con cuestiones con el tiempo y las infraestructuras

Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, localidad sede del Foro Más Que Empresas en Camp de Túria

Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, localidad sede del Foro Más Que Empresas en Camp de Túria / L-EMV

Mapi Casabán

Mapi Casabán

Riba-roja de Túria
Cintillo Foro Más que Empresas Camp de Túria 2026 ok

Cintillo Foro Más que Empresas Camp de Túria 2026 ok / ED

El Camp de Túria se ha ganado un lugar de referencia en el mapa económico valenciano, con municipios industriales potentes y una capacidad de atracción empresarial difícil de igualar.

Pero tras la dana, el reto ya no es solo recuperar lo dañado: es crecer mejor y blindar la comarca frente a nuevas crisis. En esta nueva edición del foro Más Que Empresas, organizado por {"anchor-link":"true"} y con el impulso de Cruz Roja, Veolia y la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) y la colaboración del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, el Ayuntamiento de Loriguilla y la Mancomunitat de Camp de Túria, se hablará de infraestructuras y polígonos y, también, de resiliencia, energía y agua, movilidad y logística, talento y vivienda, y de cómo acelerar licencias y ayudas sin perder rigor.

Porque la competitividad, en 2026, se mide en tiempo: el tiempo de una obra, de un permiso, de un suministro, de una inversión. La pregunta de fondo es clara: ¿vamos a reconstruir para volver al punto de partida o para dar un salto de escala? Y, sobre todo, ¿quién lidera esa coordinación comarcal para que nadie compita a la baja y todos sumen a favor del territorio?

Programación

La jornada tendrá lugar mañana, 25 de febrero, a las 9:30 en el edificio Ribactiva, en Riba-roja de Túria. Se dará la bienvenida a los asistentes con un café y desayuno y a las 10:00 Joan Carles Martí, director de Levante-EMV y Robert Raga, alcalde de Riba-roja, se encargarán de la bienvenida institucional.

A las 10:05 empezará la primera mesa de debate que tratará de «municipios empresariales y actualización de obras de mejora tras la dana», moderada por Isabel Olmos, subdirectora de Levante-EMV y compuesta por Robert Raga, alcalde de Riba-roja; Montserrat Cervera, alcaldesa de Loriguilla; José Morell Roser, alcalde de Cheste; Zulima Pérez, comisionada del Gobierno para la Reconstrucción y un representante de la Mancomunitat de Camp de Túria. Para la «visión empresarial, el accionismo, la colaboración público-privada y las ayudas» intervendrán Pablo Mellado, gerente de Veolia en la zona de Valencia Norte; Eva Blasco, presidenta de la CEV y un representante de IVACE.

A las 11:00, Cruz Roja, empresa potente en Riba-roja de Túria con un fuerte compromiso social, hará una ponencia. Finalmente, a las 12, se procederá al cierre de este foro tan importante, no solo para la comarca, sino también para las empresas que trabajan en ella y para ella.

Sectores clave en la comarca

La actividad económica de Camp de Túria se caracteriza por su sector servicios y su industria. Lo que más destaca es la agricultura de regadío, el comercio tradicional, la administración pública y una actividad industrial con más de 676 empresas. La industria de la comarca concentra a más de 11.000 trabajadores.

Apoyo a las empresas locales

Ribactiva Empresas es una oficina creada por el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria para el impulso de empresas de las Áreas Industriales de Riba-roja. Se trata de un espacio «con actividades participativas donde compartir experiencias profesionales». Esta impulsa el servicio de asistencia y consultoría para las empresas locales. Esta forma parte de una red de contactos profesionales, gestionan incidencias en las áreas empresariales, organizan visitas a las empresas para recoger sus necesidades y presentar sus servicios y ofrecen consultas, además de organizar actividades. En Ribactiva apuestan por la información y asesoramiento en I+D, sostenibilidad, financiación europea, innovación y empleo y la colaboración continua con las Asociaciones ASOCREVA, RIBA3 y PLV.

También disponen de publicaciones especializadas como manuales de buenas prácticas, calidad, RSC, ESG, Igualdad, sostenibilidad, etc.; detección y control de incidencias en los polígonos e impulso a la colaboración entre empresas.

Noticias relacionadas

El foro Más Que Empresas de Levante-EMV vuelve con más fuerza para poner en valor nuestras comarcas y sus sectores económicos, tan importantes en nuestro día a día y el de nuestra provincia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Seísmo en Emergencias: dimite un alto cargo tras declarar por la dana y está 'en estudio' la continuidad de la número 2
  2. El viento no da tregua: la Aemet activa avisos en la Comunitat Valenciana por la llegada de la borrasca Pedro
  3. Treinta años después, Adif ‘soluciona’ el principal punto negro de las Cercanías de València: reduce la velocidad de 30 a 10 km/hora
  4. Trabajadores de centros valencianos de menores denuncian: 'Hemos visto ratas en las zonas comunes y cucarachas en las habitaciones de los chavales
  5. La jueza de la dana acepta investigar un grupo de mensajería entre Pradas, Argüeso y Cuenca
  6. Runrún en el PPCV ante un posible 'dedazo' de Génova a Llorca sin congreso
  7. Embalse de Algar: La presa del Palancia medio
  8. El jefe de los escoltas de Mazón admite que fue 'excepcional' que volviera sin seguridad de El Ventorro: 'Lo normal es que nos diga hora de recogida

El Foro Más Que Empresas regresa a la comarca de Camp de Túria

Riba-roja refuerza el turismo sostenible con infraestructuras verdes y gestión inteligente de residuos

Riba-roja refuerza el turismo sostenible con infraestructuras verdes y gestión inteligente de residuos

Riba-roja se prepara para una nueva edición simultánea de la Media Maratón y la 5K

Riba-roja se prepara para una nueva edición simultánea de la Media Maratón y la 5K

Benaguasil inicia obras de mejora en gradas, pintura y vallado del campo de fútbol

Benaguasil inicia obras de mejora en gradas, pintura y vallado del campo de fútbol

El vendaval tumba 23 árboles del icónico parque de Sant Vicent de Llíria

El vendaval tumba 23 árboles del icónico parque de Sant Vicent de Llíria

Riba-roja y el Parque Logístico de Valencia coordinan un Plan de Emergencias para reducir inundaciones

La revolta contra la macroplanta de Llíria prendrà València el 21 de febrer

La revolta contra la macroplanta de Llíria prendrà València el 21 de febrer

La revuelta contra la macroplanta de Llíria tomará València el 21 de febrero

La revuelta contra la macroplanta de Llíria tomará València el 21 de febrero
Tracking Pixel Contents