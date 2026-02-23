Riba-roja refuerza el turismo sostenible con infraestructuras verdes y gestión inteligente de residuos
El ayuntamiento invertirá más de dos millones de euros en el Plan de Sostenibilidad Turística, financiado por la Unión Europea, que incluye la instalación de pérgolas y la mejora del carril bici
S. G.
El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria avanza en tres nuevas actuaciones dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos (PSTD) para la vertebración turística, enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU, con la colaboración del Ministerio de Industria y Turismo, la Generalitat Valenciana y Turisme Comunitat Valenciana.
El PSTD supondrá una inversión total de 2.112.907 euros, distribuida actualmente en 14 actuaciones.
Proyectos
Entre las actuaciones recientemente adjudicada figura la instalación de pérgolas con vegetación autóctona en el Barranc dels Moros, destinada a crear zonas de sombra natural y mejorar la resiliencia frente al cambio climático mediante estructuras modulares adaptadas a cada tramo del recorrido. Las obras han sido adjudicadas a Nerco Infraestructuras S.L. por un importe total de 158.916,51 euros.
Además, se encuentran en licitación dos proyectos. Por un lado, la mejora del carril bici y la ejecución o acondicionamiento de refugios climáticos en distintos puntos del municipio, con un presupuesto de 325.662,55 euros y un plazo de ejecución de tres meses, con presentación de ofertas hasta el 3 de marzo.
Por otro lado, la implantación de un sistema inteligente de gestión de residuos mediante la sensorización de contenedores y digitalización del servicio de recogida de residuos, poda y voluminosos, con un presupuesto de 200.000 euros y ofertas hasta el 25 de febrero. Toda la información está disponible en ribalicita.ribarroja.es.
