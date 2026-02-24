Tensa protesta contra la macroplanta de biometano en Llíria: "Nos quieren matar"

Decenas de vecinos y vecinas se han concentrado este martes frente al solar donde comienzan hoy las obras para implantar una planta de biometano en el municipio de Llíria para protestar contra el proyecto. Al grito de "nos quieren matar", con pancartas rechazando la planta y señalando que este plan "no es verde", la vecindad ha rechazado una vez más la infraestructura.

El ambiente se ha caldeado desde primera hora, pues los manifestantes expresaban de forma unánime su desacuerdo por un proyecto que "aunque se venda verde, no lo es" y a lo largo de la mañana se han ido sumando más vecinos a una concentración que estaba convocada para las 10 de la mañana. Durante la protesta, han pedido al alcalde de Llíria, Paco Gorrea (PSPV), que acudiera y "diera la cara" y han afeado al gobierno local que "si tan buena es la planta que la ponga en el parque de Sant Vicent". "Este proyecto no es verde" y "nos quieren matar" han sido algunas de las proclamas que repetían una y otra vez.

El momento más tenso se ha vivido cuando han acudido al lugar representantes de la empresa que ejecuta el proyecto, que aunque no han hablado ni hecho declaraciones, se han llevado algunos reproches. Con todo, la protesta se ha realizado de manera pacífica frente a la planta que hoy comienza a ser una realidad.

"Ahora no puedo ni dormir"

María José, vecina de Domeño, lamentaba que "ahora ya ni duermo. Me he venido a vivir a un pueblo para más tranquilidad, soy enferma de corazón y necesito una zona tranquila, y ahora, después de invertir todos mis ahorros, me encuentro que nos ponen una macroplanta que va a afectar también a mis pulmones", señala.

A la concentración ha acudido el alcalde de Casinos, Miguel Navarré (Compromís), porque "somos territorio colindante y no se nos ha consultado por parte de conselleria. Hemos recurrido al órgano superior, previo a ir al juzgado. En 2025 se inauguraron macroplantas más pequeñas que estas y están teniendo problemas, aunque cuenten con todos los permisos dados. En Casasbuenas (un municipio de Toledo que también tiene al lado una planta de biometano) tienen problemas de olores", ha dicho el primer edil.

El alcalde de Casinos, Miguel Navarré, en la protesta. / Sara García

Después de meses de protestas y reivindicaciones, la planta de biometano de Llíria ya es una realidad. Este lunes 23 de febrero han empezado las obras de la macroplanta, un proyecto de The Green Vector, impulsado por Enagás Renovable y Genia Bioenergy, que anunció el Ayuntamiento de Llíria en el mes de mayo de 2025. El consistorio expuso que este proyecto nace "para impulsar la sostenibilidad y el crecimiento local, ya que contribuirá a la transición energética y generará beneficios económicos y ambientales para el municipio”.