La Diputación impulsa desde Llíria un plan para combatir el despoblamiento y agilizar trámites locales

La Diputación de Valencia presentó este martes el Plan de Oficinas Comarcales de Asistencia a los Municipios, una iniciativa que situará a Llíria como una de las siete sedes estratégicas distribuidas por la provincia. La nueva oficina dará cobertura directa a las comarcas del Camp de Túria y la Serranía, con el objetivo de reforzar el apoyo técnico y jurídico, especialmente en los municipios con menor capacidad administrativa.

El presidente de la corporación provincial, Vicent Mompó, y la vicepresidenta primera y responsable del área de Comarcalización, Natàlia Enguix, fueron los encargados de presentar el proyecto. Enguix subrayó que la iniciativa supone “comarcalizar la Diputación” para que la asistencia técnica y jurídica llegue “con eficacia, proximidad y visión estratégica” a todos los municipios. “No es suficiente con cumplir formalmente la obligación de asistencia”, señaló.

Proximidad y lucha contra el despoblamiento

La vicepresidenta explicó que el plan recupera y amplía la experiencia impulsada en 2017-2018 bajo la presidencia de Jorge Rodríguez, con la intención de "reforzar la presencia física de la institución en el territorio". Entre los ejes del proyecto ha destacado la atención directa a los municipios más pequeños, la agilización de trámites para favorecer la economía local y la lucha contra el despoblamiento.

En el caso de Llíria, la oficina pretende equilibrar las diferencias entre las grandes cabeceras comarcales y las localidades de menor tamaño que requieren mayor asesoramiento especializado.

Una Diputación “útil y abierta”

Mompó defendió que el plan responde al modelo de Diputación “útil y abierta a los pueblos” que impulsa el actual equipo de gobierno y ha incidido en la necesidad de cohesionar el conjunto del territorio para que la distancia geográfica no suponga una desventaja en el acceso a servicios públicos de calidad.

El modelo planteado se basa en la desconcentración de recursos ya existentes, sin crear nuevos órganos políticos ni duplicar estructuras administrativas. La elección de Llíria responde a su papel como cabecera comarcal, su ubicación estratégica y su peso administrativo en la zona.

Asistencia técnica y fondos europeos

La oficina ofrecerá asistencia en materias como urbanismo, contratación pública o contabilidad, con el fin de evitar bloqueos en la gestión diaria de los ayuntamientos. De forma progresiva, incorporará servicios de arquitectura e ingeniería, así como asesoramiento jurídico y económico para la tramitación de expedientes complejos.

Además, asumirá funciones vinculadas a la gestión de subvenciones y captación de fondos europeos. El Plan de Oficinas Comarcales nace con carácter flexible, lo que permitirá ajustar su funcionamiento antes de estudiar la incorporación de nuevas competencias, como atención ciudadana, políticas de Igualdad o ingenierías específicas, según han explicado desde la corporación provincial.