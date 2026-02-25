Camp de Túria consolida su recuperación industrial y exige infraestructuras más resilientes

Cintillo Más que empresas Camp de Túria 2026. / ED

Un año y cuatro meses después de la dana que desbordó barrancos, anegó áreas industriales y puso en jaque a miles de trabajadores, Camp de Túria ha cambiado la forma de mirarse a sí misma. No solo porque el cien por cien de la actividad industrial haya vuelto a ponerse en marcha, sino porque el golpe obligó a repensar infraestructuras, protocolos y modelos de crecimiento.

Ese fue el hilo conductor del foro Más Que Empresas, celebrado en Ribactiva y organizado por Levante-EMV con el impulso de Veolia y la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), y la colaboración del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, el Ayuntamiento de Loriguilla y la Mancomunitat Camp de Túria. Un espacio para actualizar la situación del sector industrial de la comarca y, sobre todo, para confrontar qué se ha aprendido y qué sigue pendiente.

Desde el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), su director de Planificación Estratégica, Joaquín Ballester, abrió el encuentro agradeciendo la organización del foro y recordando la proximidad de la entidad con las empresas.

Las convocatorias de ayudas se reforzaron, incrementando su intensidad para que los consistorios dispusieran de «músculo adicional» en una situación límite

Después, la periodista y jefa de producción de Levante TV, Bea Carrascosa, abrió el debate con una pregunta directa: si tras la dana hay algo que hoy esté mejor en el territorio. Desde el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), Javier Mínguez recordó que la respuesta fue inmediata. «Desde el primer momento se pusieron cartas en el asunto para estar junto a los ayuntamientos en las tareas de limpieza y transporte en las áreas industriales», explicó. Las convocatorias de ayudas se reforzaron, incrementando su intensidad para que los consistorios dispusieran de «músculo adicional» en una situación límite.

Um momento del debate de la primera mesa. / Francisco Calabuig

José Luis Arenas, también del Ivace, defendió que la recuperación no ha sido solo cuantitativa, sino cualitativa. «La dana fue una cuestión muy dura para remontar, pero estamos viendo que se está recuperando la actividad. Ahora toca seguir con las líneas que ya teníamos previstas en I+D, digitalización y respeto al medio ambiente», afirmó. De hecho, avanzó que para 2026 se prevén alrededor de 50 millones de euros en ayudas públicas destinadas no solo a pymes, sino también a empresas y ayuntamientos, con especial atención a sistemas de alerta temprana ante emergencias.

El alcalde de Riba-roja, Robert Raga, puso cifras y orgullo local sobre la mesa. «Un año y cuatro meses después, el cien por cien del polígono está en marcha», subrayó. Recordó que ya el día siguiente al temporal había empresarios «calentándose la cabeza» para analizar cómo reforzar instalaciones y protocolos. «Si hubiese otra dana, no pasaría lo mismo. Estamos más preparados, tenemos estructuras más resilientes. Cada día que pasa somos más resilientes», aseguró.

«Estamos mejor que antes, especialmente en la conciencia de la prevención y la coordinación. Hemos entendido que ante una catástrofe o vamos juntos o no llegamos» Montserrat Cervera — Alcaldesa de Loriguilla

Montserrat Cervera, alcaldesa de Loriguilla, coincidió en que el principal cambio ha sido mental. «Estamos mejor que antes, especialmente en la conciencia de la prevención y la coordinación. Hemos entendido que ante una catástrofe o vamos juntos o no llegamos», afirmó.

Desde el ámbito financiero, Carlos López, gestor de banca de empresa de Caixa Popular, reconoció que la resiliencia del tejido productivo sorprendió incluso a las entidades. «La capacidad de reacción fue extraordinaria. Hemos detectado empresas que han adoptado medidas preventivas y se ha reforzado la confianza y la colaboración público-privada», señaló.

Los integrantes de la primera mesa posan antes de empezar. / Francisco Calabuig

La comisionada del Gobierno para la Reconstrucción, Zulima Pérez, elevó el debate. «La reconstrucción no trata solo de recuperar lo que se rompió. Es una oportunidad para repensar cómo se transforman nuestras ciudades y nuestras infraestructuras hídricas», defendió. Y añadió: «El dinero no va a ser el problema. Lo importante es ese ejercicio de planificación que están haciendo alcaldes y alcaldesas para que las infraestructuras sean más resilientes».

Un nodo que exige respuestas

La segunda parte del debate giró en torno a la competitividad. ¿Por qué un inversor debería elegir Riba-roja o Loriguilla? «Estamos en un nudo logístico estratégico, cerca del puerto y del aeropuerto. Aquí no se compra solo suelo industrial, se compra una mejora estratégica y el acompañamiento del municipio», defendió Cervera.

Raga insistió en la agilidad administrativa como factor diferencial. «Somos seguros y eficaces, muy competitivos con las licencias. Ejecutamos en tiempo récord y acompañamos al inversor», afirmó.

El alcalde detalló las actuaciones hidráulicas en las tres zonas más afectadas —barranco del Poyo, Pozalet y sector 14— con la construcción y ampliación de motas y obras de contención. «Con estas tres actuaciones aseguramos las áreas industriales de Riba-roja», explicó.

Zulima Pérez aportó cifras: 237 millones de euros destinados a obras de emergencia en infraestructuras hidráulicas, ejecutadas ya en un 85 % y con finalización prevista en julio de 2026. «El cauce ya es mucho más seguro», aseguró.

El Pacte Territorial

El debate se adentró también en el terreno de la innovación. Xavi Jorge, vicepresidente de la Mancomunitat Camp de Túria y responsable de Innovación, defendió que tras la dana «ya no se ve nada igual». «Ahora no se trata solo de rehacer, sino de mejorar lo que ya está hecho», afirmó.

Desde la Mancomunitat se impulsa el Pacte Territorial de Camp de Túria, que reúne a sindicatos, empresas y administraciones para trabajar en empleo y desarrollo económico comarcal. Además, se desarrollan proyectos como sistemas de medición inteligente del tráfico o iniciativas vinculadas al uso de drones en emergencias.

Pablo Mellado, gerente de Veolia Valencia Norte, puso el foco en la gestión eficiente de los recursos. «El mayor desafío es el cuidado de las personas y garantizar la continuidad de las empresas», afirmó. Proyectos como Guardian, que reutiliza agua depurada para prevención de incendios, forman parte de ese nuevo paradigma.

Burocracia y ejecución

Si hubo un punto de fricción fue el de la agilidad administrativa. Eva Blasco, presidenta provincial de la CEV, reclamó una colaboración público-privada «real y efectiva».

Zurima López, durante el foro. / Francisco Calabuig

Blasco subrayó que el polígono de Riba-roja es «la joya de la corona de la provincia», pero advirtió de que mantener esa posición exige estructura, energía y simplificación administrativa. «No solo hay que presupuestar, hay que ejecutar y hacer seguimiento», insistió.

Desde Ivace, Arenas defendió el equilibrio entre rapidez y control del dinero público. La propia Zulima Pérez lo resumió: «Ante situaciones extraordinarias puede haber procedimientos extraordinarios, pero la emergencia no puede durar siempre».

Un punto de inflexión

En la ronda final, el mensaje fue claro: coordinación, innovación, inversión y ejecución. La dana fue un shock. Pero también un punto de inflexión. Camp de Túria ha asumido que la competitividad del futuro depende de la capacidad de anticiparse, coordinarse y ejecutar con rigor.

La próxima emergencia no puede volver a encontrar al territorio desprevenido. Y esa conciencia es, quizá, el mayor cambio que ha dejado la tormenta.