Llíria habilita un nuevo aparcamiento disuasorio para unos 200 vehículos

La Concejalía de Movilidad Sostenible de Llíria ha puesto en funcionamiento un nuevo aparcamiento disuasorio en la zona de la salida a Pedralba por la calle Major, el cual se suma a los ya existentes en todo el casco urbano.

En esta ocasión, ha apuntado el concejal del área, Paco García, “el nuevo espacio se ubica en una parcela del sector SR-5, y contará con una capacidad para cerca de 200 vehículos”.

El consistorio ha realizado los trabajos de limpieza, desbroce y retirada de enseres que había en la parcela, así como su allanamiento y compactación con zahorras. Igualmente, se ha procedido a su señalización y dotación de alumbrado mediante focos.

Más de 1.200 plazas en Llíria

Las nuevas plazas se añaden a las más de 1.200 gratuitas que el Ayuntamiento de Llíria, a través de la Concejalía de Movilidad Sostenible, ha ido creando en todo el perímetro urbano y en espacios municipales de la localidad.

Las campas de aparcamiento se distribuyen en dos tipologías: las que están pavimentadas, que son de titularidad pública, como la del Pla de l’Arc, La Cultural, la Estación y el Trinquet Pla de l’Arc; y las que son parcelas urbanas cedidas por particulares, las cuales están con base de zahorra, que son el resto, siguiendo la fórmula de conveniar con las personas propietarias para poder dar la utilidad de aparcamiento mientras no se edifique en la superficie.

Con esta actuación, señala García, “el consistorio pone a disposición de las vecinas y vecinos cerca de 1.400 plazas de aparcamiento, las cuales se encuentran a unos 3-5 minutos de cualquier espacio comercial o administrativo de Llíria, con lo que se facilita el acceso al centro urbano, al tiempo que se avanza hacia un modelo de movilidad más equilibrado, en el que se prioriza al peatón y se favorece una llegada más cómoda y ordenada a las zonas comerciales y de ocio”.

Aparcamiento en la era de la calle Quevedo

Así mismo, en la zona de la calle Quevedo, en un espacio público que perimetra con el monte de San Miguel, se han habilitado, en una antigua era que existía, entre 8 y 10 plazas para uso del vecindario.