"Camp de Túria es una comarca que crece en habitantes y en empresas"

El Foro Más Que Empresas Camp de Túria, organizado por Levante-EMV, contó con una apertura institucional liderada por Robert Raga, alcalde de Riba-roja de Túria, sede del encuentro. Presentado por Bea Carrascosa, jefa de producción de Levante TV.

Después de agradecer a Levante-EMV, a Veolia y a CEV, Raga destacó la importancia del foro como un espacio de "reflexiones en una comunidad dinámica, emprendedora, como es la Comunitat Valenciana y, dentro de esta comunidad, en una comarca como es Camp de Túria, una comarca que crece mucho en habitantes y mucho en empresas". El alcalde recalcó que "es una de las comarcas que más crece".

Además, hizo una mención a la alcaldesa de Loriguilla, Montserrat Cervera, que participó en la primera mesa redonda, y al alcalde de Cheste, José Morell, localidad cercana a Riba-roja.

Prosiguió afirmando que, para Riba-roja, lo más importante, en este punto, es que está abierta a los empresarios, con el programa Ribactiva, donde se trabaja "codo a codo" con las empresas.

De cara al futuro

"Hay actividades que no podemos hacer de otra manera, sino siempre al lado de todos y tomando nota de las cuestiones que se hacen". Añadió que "hay muchos retos que superar", pero que "lo vamos a hacer seguro, y mejor que antes; con más resiliencia, con tecnología aplicada por las ciencias y siendo un referente en la reconstrucción que tanta falta nos hace para esta provincia, que es la más afectada, la provincia de Valencia; sabemos que dana ha habido en toda España, pero hemos tenido una muy grave en nuestra provincia, especialmente en l’Horta Sud, la Hoya de Buñol, la Ribera y Utiel-Requena".

Desde el principio, la intención que marcó el alcalde fue mostrar sus ganas de "sumar esfuerzos" y coordinar todas las administraciones para "salir más fuertes".

La intervención de Robert Raga supuso un inicio de foro esperanzador hacia la comarca y hacia su tejido empresarial.