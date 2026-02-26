"Hay que poner en valor el trabajo que hace Cruz Roja a nivel social y ciudadano"

Cintillo Más que empresas Camp de Túria 2026. / ED

"Pensamos en un plan que pudiera cambiar la vida de las personas y mejorarlas", afirmó Amelia Navarro, directora de Sostenibilidad, Equidad y Acción Social de Veolia, entidad impulsora de un diálogo que contó con la participación de Cruz Roja.

Uno de los programas más destacados de Cruz Roja y Veolia es el Programa OLA (Ocupación, Liderazgo y Acompañamiento), con el que ya han conseguido hasta un 50% de empleabilidad, "una cifra muy elevada en programas de este tipo".

Navarro destacó la iniciativa que la empresa nacional lleva a cabo en su plan de responsabilidad social de las empresas, en este caso junto Cruz Roja, especialmente con la presencia de las "banderas locales que creemos que también hay que poner en valor el trabajo que hacen en el sentido social y ciudadano".

Como representante de la ONG estuvo presente Esperza Montagud, Técnica de Medioambiente. Esta explicó el trabajo de la organización y cómo colaboran con empresas para sacar sus proyectos adelante. "Hay muchas familias que no llegan a fin de mes que tienen que enfrentarse entre pagar la factura de la luz, dar alimentos a sus hijos, comprar libros para la escuela... Con FM estamos haciendo muchas entregas".

Ayudar desde la lógica

FM Logística Ibérica es una empresa familiar, que en este Foro Más Que Empresas fue representada por José María March, gerente de Operaciones de la Zona de Levante de FM Logistic Ibérica. Junto con Cruz Roja se han centrado en la ayuda a la infancia y la empleabilidad.

"Cada vez buscamos más contribuir socialmente, pero de una manera estratégica, de una manera pensada, de priorizar dónde podemos llevar estas acciones sociales y que tenga que ver con lo que hacemos en la empresa y en alianza siempre con las entidades", aseguraba March.

Para FM, "has de intentar realizar acciones". Ellos creen en crear un "entorno de trabajo cómodo, confortable para crear vínculos [con las organizaciones] y luego cómo transmitimos esa filosofía haciendo algo". Por eso, para la empresa es importante que cuando van a hacer una donación los trabajadores vayan y vean quién se va a llevar esa ayuda.

Un fin de jornada que trajo un aire social a este Foro Más Que Empresas, organizado por Levante-EMV.