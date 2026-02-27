La Diputación impulsa un plan para convertir Valencia en referente europeo del cicloturismo deportivo

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, ha anunciado la puesta en marcha del Plan de Fomento del Cicloturismo Deportivo Seguro, una estrategia impulsada por el área provincial de Carreteras para reforzar la seguridad de los ciclistas en la red provincial y fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible y saludable; así como para la práctica de ciclismo deportivo.

La presentación del plan se ha realizado durante una jornada de trabajo organizada por la Diputación de Valencia para contrastar las líneas de actuación con el sector y avanzar en soluciones concretas orientadas a un colectivo especialmente vulnerable en la red viaria provincial.

En este encuentro, encabezado por el presidente Mompó y la diputada de Carreteras, Reme Mazzolari, han participado representantes de colectivos ciclistas de la provincia, el presidente de la Federación Valenciana de Ciclismo y exciclista profesional, José Enrique Gutiérrez; el catedrático del Departamento de Ingeniería del Transporte de la Universitat Politècnica de València, Alfredo García; representantes de la empresa ETRA, colaboradora en el desarrollo tecnológico del proyecto; así como técnicos del servicio de Conservación del área de Carreteras de la Diputación.

Como parte del programa, la sesión ha incluido la visita al sistema de señalización dinámica inteligente instalado en la CV-310, entre Bétera y Náquera, primera actuación piloto en el marco del plan. Se trata de un proyecto que se encuentra en su fase final de desarrollo y que detecta y contabiliza ciclistas mediante cámaras inteligentes, alertando en tiempo real a los conductores de su presencia en el tramo y recomendando una velocidad más segura. La información se actualiza de forma dinámica en función del número de usuarios detectados, lo que mejora la anticipación del conductor y favorece adelantamientos más seguros.

Este sistema ha sido desarrollado en colaboración con la Universitat Politècnica de València, y el plan es poder exportar este modelo a otras carreteras con especial afluencia de ciclistas.

Cicloturismo deportivo

Durante su intervención, Vicent Mompó ha subrayado la ambición del proyecto, asegurando que el objetivo es “posicionar la provincia de València como el gran referente del cicloturismo deportivo en Europa, no como una alternativa o un destino más, sino como el destino”. En este sentido, ha recordado que en las últimas semanas algunos de los mejores ciclistas del mundo han entrenado en carreteras valencianas, entre Cullera y València o en puertos como el Garbí, l’Oronet o el Pla de Corrals, lo que, a su juicio, “no es casualidad, sino el resultado de un territorio que ofrece clima, exigencia deportiva y, cada vez más, seguridad e infraestructuras de primer nivel”.

El presidente ha explicado que el modelo que impulsa la Diputación desde el área de Carreteras combina innovación aplicada a la seguridad con una mejor ordenación del espacio viario. “Anticiparse es proteger, y proteger es salvar vidas”, ha afirmado en referencia al sistema pionero de señalización dinámica instalado en la CV-310, que detecta y contabiliza ciclistas en un tramo concreto y avisa a los conductores antes de que se los encuentren.

Sistema de señalización dinámica instalado en la CV-310. / Raquel Abulaila

Mompó ha añadido que esta estrategia se completa con la validación de balizas inteligentes que activan señales luminosas al detectar ciclistas o peatones, así como con proyectos piloto de señalización horizontal específica de alerta ciclista, desarrollados en colaboración con la Universitat Politècnica de València y el Ministerio de Transportes. Además, ha recordado que la Diputación ya ha señalizado 45 puertos de montaña con todos sus datos técnicos, “convirtiendo nuestras carreteras en auténticos escenarios deportivos de referencia internacional”.

Atraer talento deportivo

El presidente ha incidido en que esta apuesta busca atraer talento deportivo y generar actividad económica, especialmente en zonas de interior, al tiempo que se incrementa la seguridad de quienes practican ciclismo. Asimismo, ha apelado a la colaboración de la Federación Valenciana de Ciclismo, los clubes y los propios ciclistas, destacando que “este es un proyecto compartido y el liderazgo se construye escuchando”.

“Estamos construyendo más que una red de carreteras; estamos construyendo una identidad: la de una provincia que apuesta por el deporte, por la movilidad sostenible y por la excelencia”, ha concluido.

Noticias relacionadas

Por su parte, la diputada Reme Mazzolari explica que "en este caso, al igual que en todas las actuaciones sobre la red de Carreteras, el elemento central es el incremento de la seguridad de todos los usuarios" e incide en que "hay que tener muy presente que los ciclistas que circulan por carretera tienen que hacerlo sobre la propia plataforma, lo que les convierte en un colectivo vulnerable frente a coches, furgonetas y camiones" por lo que "es fundamental que podamos escuchar sus demandas para poder ajustar las líneas de actuación a desarrollar".