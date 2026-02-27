Pérez Llorca visita el nuevo Palacio de Justicia de Llíria, referencia judicial para 41 municipios

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha visitado esta mañana el recién finalizado Palacio de Justicia de Llíria, una infraestructura llamada a centralizar todos los servicios judiciales del partido judicial y a convertirse en referencia para 41 municipios del Camp de Túria, Los Serranos y Rincón de Ademuz, con una población superior a 186.300 habitantes.

Durante el acto, el jefe del Consell ha subrayado el impulso al plan de infraestructuras judiciales y el compromiso del Ejecutivo autonómico con una administración de Justicia “más rápida y eficiente”. No obstante, Pérez Llorca se ha encontrado a su llegada una concentración de un grupo de funcionarios de la Administración de Justicia que reclaman mejoras en las tablas retributivas y ante los cambios organizativos derivados de la implementación de los tribunales de instancia.

Ante los trabajadores manifestándose, Pérez Llorca ha anunciado que "el próximo mes quedará resuelto el problema salarial, con una actualización de las tablas que mejorará las retribuciones". Asimismo, se ha comprometido a facilitar el entendimiento respecto a la reorganización interna, recordando que "no se trata de una competencia exclusiva de la Generalitat Valenciana".

Un edificio moderno, accesible y preparado para crecer

En un acto en el que ha estado acompañado por la consellera de Justicia, Nuria Martínez, y el alcalde de la localidad, Paco Gorrea, el president ha manifestado que la sede "ha tenido que esperar mucho más allá de lo justo” pero que estará plenamente operativa a mediados de marzo, ya que el próximo lunes comienza el traslado. La infraestructura pone fin a la dispersión actual, ya que hasta ahora las nueve unidades judiciales del partido judicial estaban repartidas en tres sedes distintas.

El Palacio de Justicia da servicio a 41 municipios de las comarcas del Camp de Túria, Los Serranos y Rincón de Ademuz. / Ajuntament de Llíria

El edificio, situado en una parcela de 2.068 metros cuadrados, cuenta con siete plantas y dos sótanos. Alberga 75 salas para distintos usos, 64 despachos y un aparcamiento subterráneo en dos niveles. Ha sido diseñado para acoger las nueve unidades judiciales actuales, con previsión de ampliación hasta 14 en el futuro, además de la fiscalía.

Las plantas baja y primera concentran los usos públicos, incluida la sala multiusos del Registro Civil, mientras que el resto de niveles están destinados a juzgados y dependencias internas. El inmueble incorpora sistemas avanzados de seguridad y confort térmico, y cumple criterios de accesibilidad y sostenibilidad.

Con esta nueva sede, Llíria se consolida como núcleo judicial de referencia en la comarca, en un contexto marcado tanto por la modernización de las infraestructuras como por las reivindicaciones laborales del personal que deberá darles servicio.

Inversión infraestructuras judiciales

El president ha destacado que, desde 2023, "la Generalitat ha invertido 131 millones de euros en infraestructuras judiciales, 100 millones más que en la legislatura anterior, cuando se destinaron 32 millones".

Este refuerzo presupuestario ha permitido culminar el Palacio de Justicia de Llíria —con una inversión de 19,1 millones de euros— así como los nuevos edificios judiciales de Gandia (22,3 millones) y Alzira (21,1 millones). Además, este año concluirán las obras de reforma del Tribunal Superior de Justicia, comenzarán las de Ontinyent y se licitarán las de Sagunt, mientras continúan los trabajos en la Ciudad de la Justicia de Alicante.

Noticias relacionadas

En materia de personal, el president ha lamentado la "falta de jueces en la Comunitat Valenciana", aunque ha anunciado la incorporación de 58 nuevas plazas. En el ámbito competencial autonómico, la Generalitat destina más de 15 millones de euros anuales para reforzar las plantillas de las sedes judiciales, cifra que se elevó a 18 millones tras la dana.