Operación "Garrama"

La Guardia Civil desmantela dos narcopisos en Cheste y un centro de suministro en Vilamarxant: ocho detenidos y tres a prisión

En la operación "Garrama", la Guardia Civil desarticuló dos puntos de venta de droga en Cheste y un centro de suministro al por mayor en Vilamarxant, con tres personas ingresadas en prisión.

Arma intervenida en la Operación Garrama.

Arma intervenida en la Operación Garrama. / Guardia Civil

Cèsar Garcia Aleixandre

Cèsar Garcia Aleixandre

Cheste

La Guardia Civil ha desarticulado, en el marco de la operación “Garrama”, dos puntos de venta de droga en Cheste y otro de suministro al por mayor en una urbanización de Vilamarxant, con un balance de ocho personas detenidas —cuatro hombres y cuatro mujeres— y tres ingresos en prisión.

Según la investigación, uno de los puntos de venta de Cheste operaba muy cerca de un centro educativo y realizaba “pases” a plena luz del día, coincidiendo con la entrada y salida del alumnado, incluso en presencia de menores.

Venta al menudeo junto a un colegio y una red de apoyo

Las pesquisas se iniciaron tras recibir informaciones anónimas a principios de junio de 2025. En el primer domicilio investigado residía un hombre con su pareja y, además, tenían alquilada una habitación a otro varón presuntamente vinculado a la actividad ilícita. Los agentes constataron que, entre junio de 2025 y febrero de 2026, se habrían producido numerosas transacciones de venta directa a consumidores finales.

Localización de la vivienda en la Operación Garrama.

Localización de la vivienda en la Operación Garrama. / Guardia Civil

La Guardia Civil atribuye al morador principal, un hombre de 63 años, el control y la gestión del punto de venta, con la colaboración de otras cinco personas en tareas de distribución, captación de clientes y, en ocasiones, cobro de deudas.

El "mayorista": cocaína, útiles de corte y un disparo durante la entrada

El foco de suministro al por mayor se situó en Vilamarxant, donde se identificó a tres personas como presuntas responsables de abastecer sustancias estupefacientes al punto de Cheste: una pareja de 41 y 38 años y una mujer de 71. Esta última, según la investigación, era utilizada para acompañar a la pareja en traslados de cantidades importantes y su vivienda se empleaba como “guardería” de droga y dinero.

Durante la entrada previa al registro, cuando los agentes trataban de acceder al interior de la parcela, el varón llegó a disparar con un arma que, de acuerdo con la Guardia Civil, era de aire comprimido y de gran potencia. En ese momento, la mujer aprovechó para lanzar dos bultos a una parcela colindante: en uno había útiles para el corte y la venta y en el otro 700 gramos de cocaína.

Habitaciones "minúsculas" alquiladas por 200 euros

Los investigadores detectaron además un segundo punto de venta en Cheste, sin relación directa con el primero ni con el suministro desde Vilamarxant. Lo gestionaba una mujer de 58 años, que vendía droga al menudeo.

Agentes en la opeación Garrama.

Agentes en la opeación Garrama. / Guardia Civil

Durante el registro, los agentes comprobaron la existencia de varias habitaciones de tamaño muy reducido, presuntamente habilitadas para alquiler a personas extranjeras en situación vulnerable por 200 euros, con condiciones descritas como precarias, llegando a existir cuartos donde “solo cabía una cama individual”.

Armas y dinero intervenidos

La fase de explotación se desarrolló el 10 de febrero, con cinco entradas y registros y la detención de ocho personas de 71, 63, 58, 56, 53, 43, 41 y 38 años (siete de nacionalidad española y una italiana). Se intervinieron, entre otros efectos, 700 gramos de cocaína, 1,8 kilos de hachís, 140 gramos de sustancia de corte, 6.000 euros en efectivo y 11 armas (de fuego, simuladas, de aire comprimido y de fogueo).

A los arrestados se les atribuyen delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal y homicidio en grado de tentativa. La actuación ha sido desarrollada por el Equipo ROCA de Lliria y las diligencias se han entregado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº4 de Requena.

