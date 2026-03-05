Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

8M Día Internacional de la Mujer

Llíria conmemora el 8M con una campaña de sensibilización sobre los avances y retos en la igualdad de género

Con motivo del Día Internacional de las Mujeres, el consistorio de Llíria promueve una campaña bajo el lema “8M no es tan solo historia, es presente”, destacando la necesidad de seguir luchando por la igualdad

Campaña 8M en Llíria

Campaña 8M en Llíria / A. Ll.

Redacción Levante-EMV

Llíria

El Ayuntamiento de Llíria, a través de la Concejalía de Igualdad, reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres y la promoción de una sociedad más justa y equitativa con motivo del Día Internacional de las Mujeres (8M).

Con esta finalidad, el consistorio ha impulsado una campaña informativa y de sensibilización bajo el lema “8M no es tan solo historia, es presente”, con el objetivo de poner en valor tanto los avances logrados en materia de igualdad como los retos que todavía persisten. La iniciativa incluye la difusión de materiales divulgativos que explican el origen histórico del 8 de marzo, así como datos y reflexiones sobre la situación actual de las mujeres en el ámbito laboral y social.

El origen

La campaña recuerda que el 8 de marzo tiene su origen en las luchas obreras y feministas de finales del siglo XIX y principios del XX, destacando hitos como la huelga de trabajadoras textiles en Nueva York en 1908.

Asimismo, los materiales destacan los avances producidos en los últimos años en materia de derechos laborales, como por ejemplo la mejora en la conciliación o la ampliación y equiparación de los permisos de maternidad y paternidad, entre otros. Estas medidas representan pasos importantes hacia un mercado laboral más igualitario, basado en la corresponsabilidad y la igualdad de oportunidades.

Los desfíos

Sin embargo, la campaña también hace hincapié en los desafíos pendientes. Todo y los progresos sociales y legislativos, la igualdad efectiva todavía no es una realidad plena. La segregación laboral continúa concentrando muchas mujeres en determinados sectores, el techo de cristal dificulta el acceso a lugares de responsabilidad, la carencia de corresponsabilidad en las tareas de cuidados perpetúa desigualdades, y la brecha digital genera nuevas formas de exclusión en un contexto cada vez más tecnificado.

Con esta acción, Llíria consolida su línea de trabajo en favor de la igualdad real entre mujeres y hombres, reforzando el mensaje que el 8 de marzo no es solo una fecha simbólica, sino un recordatorio que la lucha por los derechos y las oportunidades de las mujeres continúa siendo imprescindible.

Por una sociedad más igualitaria

La concejala de Igualdad, Reme Tordera, ha subrayado que “conmemorar el 8M es reafirmar nuestro compromiso colectivo con una sociedad más igualitaria, donde todas las personas puedan desarrollar su proyecto de vida con las mismas oportunidades, sin discriminaciones ni barreras estructurales”.

El programa

Además de la campaña informativa, se celebrarán diferentes actos alrededor del 8M. El viernes 6 de marzo se hará la fiesta de la Fiesta de las Mujeres y lectura del manifiesto en el Pabellón Pla de l’Arc.

Y el sábado 7 se hará entrega, en el Centro Multiusos, del XI Premio Grattia Maximilla y de los galardones de los concursos del Día Internacional de la Mujer, junto a un almuerzo popular organizado por las asociaciones de mujeres de la localidad.

