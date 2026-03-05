Nuevo puente en Loriguilla: más ancho y con mayor capacidad hidráulica para evitar futuras riadas del Pozalet

Loriguilla vuelve a coser una de sus conexiones clave. La Generalitat ha puesto en servicio este jueves el puente de la Loma, infraestructura que quedó arrasada por la dana al desbordarse el barranco del Pozalet, y cuya reapertura completa el paquete de actuaciones de emergencia y reconstrucción ejecutado en el municipio tras el temporal del 29 de octubre de 2024 que destruyó la infraestructura.

En este término de Camp de Túria, el aumento del caudal del barranco del Pozalet y su posterior desbordamiento provocó graves daños materiales y la pérdida de infraestructuras viarias, ferroviarias y de suministros esenciales, incluyendo electricidad y agua potable.

El comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, ha visitado la obra junto a la directora general de Infraestructuras de Transporte Terrestre, María José Martínez, y la directora general de Recuperación, Sandra Castillo, además de la alcaldesa Montse Cervera y otros representantes municipales.

Raúl Mérida, María José Martínez, Sandra Castillo, junto a la alcaldesa Cervera. / GVA

Mérida ha subrayado que la reapertura “marca un hito” al recuperar la comunicación entre ambos lados del cauce del Pozalet y los servicios dañados por la riada.

Dos puentes dañados y 3,5 millones de inversión

El episodio del 29 de octubre de 2024 afectó de lleno a los dos viaductos del Pozalet en Loriguilla: el de la Loma quedó inutilizado y el que conecta el casco urbano con la estación de Renfe y el polígono de la REVA sufrió daños importantes. La Generalitat ha destinado 3,5 millones de euros a la recuperación de ambos puentes, dentro del Plan Endavant, y también ha actuado en el tramo entre los dos pasos, con barandillas, limpieza y retirada de escombros.

La reparación del puente hacia Renfe y la REVA ya se ejecutó el pasado agosto y ahora, con la entrada en servicio del puente de la Loma, se da por culminada la reconstrucción viaria principal en este entorno.

Adiós al puente militar: más anchura y más capacidad hidráulica

El nuevo puente sustituye al puente militar provisional instalado tras la emergencia. Desde la Conselleria se ha destacado la rapidez del proceso: "apenas nueve meses después del desmontaje del puente militar provisional ya está en servicio el nuevo puente", ha indicado María José Martínez.

La infraestructura se ha reconstruido con criterios de mayor seguridad y resiliencia, incrementando su capacidad para asumir episodios de crecida. La sección hidráulica pasa de un ancho libre de 9,40 a 13,70 metros, y también se mejora el calado, asegurando un mínimo de 2,85 metros en toda la sección (frente a alrededor de 2,50 en algunos puntos del puente anterior). Además, se amplía el ancho total del puente en un metro, con dos carriles de tres metros y paso peatonal lateral.

Según ha remarcado Mérida, este puente “permite la conexión entre el casco urbano y una zona donde se concentra una parte significativa de los terrenos agrícolas”, por lo que su reapertura es “clave para la movilidad local”.

Nueva fase: prevención y seguridad

Con las principales conexiones restablecidas, la Generalitat sostiene que la reconstrucción entra en una etapa distinta: "a medida que se va culminando la reconstrucción de infraestructuras básicas, entramos en una nueva fase… para impulsar actuaciones de mejora de la seguridad y de la prevención", ha señalado el comisionado.

Enmarcado en el Plan Endavant, el Consell recuerda que asumió la reparación de infraestructuras municipales por la urgencia y la dificultad económica de los ayuntamientos. En total, se contemplan 60 obras por 50 millones en una veintena de municipios, con el objetivo de que el conjunto esté finalizado antes del próximo verano.